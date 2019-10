Foto: Kā Palestīnā novāc un pārstrādā olīvas

Olīvas Latvijas klimatiskajos apstākļos izaudzēt būtu neiespējamā misija, tāpēc tās lielās plantācijās audzē citviet pasaulē. "Tavs Dārzs" sniedz ieskatu, kā olīvas aug un tiek pārstrādātas Palestīnā.

Gazas apkaimē aktīvi sākusies olīvu novākšana. Tās tiek rūpīgi nolasītas no kokiem ar rokām un saliktas spaiņos, lai pēc tam tās nodotu pārstrādei. Olīvu ražas novākšanas laikā paviesojās arī ziņu aģentūras AFP un "The Associated Press (AP)" fotogrāfi, kas iemūžinājuši lielo darbošanos olīvu plantācijās un arī olīvu pārstrādes uzņēmumā, kur no tām tiek izspiesta eļļa.

Kā ziņo portāls "The Royal Horticultural Society (RHS)", olīvkoki mīl siltu un saulainu klimatu. Gluži kā citiem augiem – arī tās nepieciešams palutināt katru mēnesi ar mēslojumu, lai sekmētu pēc iespējas labāku ražu. Tās jākopj līdzīgi kā ābeles, jo arī pavasarī olīvkokiem nepieciešama zaru apgriešana un formas izveidošana. Olīvkoki ir ļoti jutīgi pret aukstumu. RHS ziņo, ka olīvkoki ir dažāda izmēra – tie var sasniegt iespaidīga koka izmērus, bet ir arī šķirnes, kas izmēra ziņā ir mazākas. Tāpat ir olīvkoki, kurus var audzēt ne tikai dārzā, bet arī podos.

Foto ieskats olīvu vākšanā un pārstrādē Gazas apkaimē: