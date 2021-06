Foto: Kalsnavas arborētumā zied iespaidīgā peoniju kolekcija

Latvijas valsts mežu (LVM) Kalsnavas arborētumā ik gadu zied iespaidīgā peoniju kolekcija, un arī šis gads nav izņēmums. Simtiem peoniju raisījušas savus ziedus, priecējot ne tikai ar ziedu krāsām un formu, bet arī patīkamo smaržu.

Skaisto peoniju ziedoni iemūžināja atsaucīgais fotogrāfs Māris Stiprais, kurš labprāt ar bildēm padalījās arī ar portāla "Māja&Dārzs" lasītājiem.

Portāls "Māja&Dārzs" jau vēstīja, ka peonijas Kalsnavā aug 15. gadu. Šobrīd LVM Kalsnavas arborētuma kolekcijā apskatāmas 300 dažādu šķirņu peonijas. Ir pat 150 gadus vecas šķirnes pārstāves un gados stipri jaunākas. Tā ir viena no lielākajām publiski pieejamajām peoniju kolekcijām Baltijas valstīs. Peonijas šeit savus ziedus raisa līdz pat jūnija beigām.

Kā jūnija sākumā seminārā "Peoniju audzēšana" stāstīja LVM Kalsnavas arborētuma dendroloģe Liene Opincane, peoniju kolekcija LVM Kalsnavas arborētumā radusies, pateicoties Puķu draugu saietam, kurš notika 2006. gadā. Tolaik domu par iespējamu peoniju dārzu izteica toreizējais žurnāla "Dārzs un Drava" redaktors un peoniju karalis Aldonis Vēriņš.

Kā atklāja Opincane, arborētuma peoniju kolekcijā ir 29 dažādības (214 stādi) no Aldoņa Vēriņa kolekcijas, 46 dažādības (183 stādi) ir no Nacionālā botāniskā dārza kolekcijas, tāpat dārzā aug peoniju šķirnes no Z/S "Bērziņi" un vēl citiem peoniju audzētājiem – Dzintras Jurevicas, Ārijas Jankovskas, Līvijas Priedes un Raimonda Petrovska. Peonijas arborētumā ir atceļojušas no citām valstīm, piemēram, Nīderlandes. 2017. gadā pat arborētumā izveidots jauns peoniju dārzs, kurā 37 šķirnes bija atvestas no Nīderlandes. Katru gadu arborētuma peoniju stādījumi tiek papildināti ar jaunām šķirnēm.

Foto: Māris Stiprais/ Stiprs foto

Runājot par LVM Kalsnavas arborētuma darbinieku "top" peonijām, Opincane seminārā stāstīja, ka darbinieku peoniju tops ir šāds – 1. vietā 'Gardenia', 2. vietā 'Red Grace', bet 3. vietā 'Coral Charm'. Savukārt pārdotākās peonijas 2020. gadā bijušas šīs – 'Border Charm' (1. vieta), 'Coral Charm' (2.vieta) un 'Coral Sunset' (3. vieta).

Kalsnavas arborētums ir viena no retajām vietām Latvijā, kur var aplūkot vairāk nekā 300 dažādu sugu un šķirņu skuju kokus. Pirmie stādījumi uzsākti 1975. gadā. Kopumā arborētumā ir vairāk nekā 20 000 taksonu. Arborētuma teritorijā ierīkotas ne tikai taciņas, īpašs skujukoku labirints, hortenziju dārzs, rododendru mežs un ūdensrožu dīķi, bet arī skatu tornis, no kura paveras skats uz ainavisko apkārtni.

Kā liecina ieraksts Kalsnavas arborētuma "Instagram" profilā, peoniju un citu smukumu apskate tuvākās nedēļas nogales noritēs mūzikas pavadībā. "Kārumnieki varēs tikt pie saldējuma un pankūkām, bet peoniju tīkotāji – izvēlēties sev kādu stādu un literatūru par peonijām un to audzēšanu," informē arborētuma pārstāvji.

LVM Kalsnavas arborētuma darba laiks jūnijā:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās arborētums ir atvērts no pulksten 10 līdz 18;

ceturtdien, piektdien un sestdien atvērts no pulksten 10 līdz 20;

svētdienās atvērts no pulksten 10 līdz pulksten 18.



Plašāku informāciju par biļešu cenām var izlasīt šeit.

Māra Stiprā fotogrāfijas, kurās iemūžinātas skaistās peonijas: