Foto: Krāšņi sākuši ziedēt Babītes rododendri

Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā (LU RSeIA) "Babīte" par spīti vēsajiem pavasara laikapstākļiem sākuši ziedēt agrīno šķirņu rododendri – šobrīd uzziedējušas jau 15 rododendru sugas un šķirnes.

Kā skaidro audzētavas pētniece Gunita Riekstiņa, šogad vēlāk nekā ierasts zied Daurijas rododendrs. Parasti tas ziedus raisa aprīļa sākumā, bet siltās ziemās novērota pat ziedēšana janvārī. Populārie Ledebūra un Sihotīnas rododendri priecē ar dažādu nokrāsu violetajiem toņiem. Mazāk zināma ir Ledebūra rododendra rožainā un baltā forma. Smaillapu rododendra smalkie ziedi veido caurspīdīgus ziedu mākoņus, jo augs zied pirms lapu plaukšanas.

No tāluma pamanāms Sičuaņas rododendra ziedošais krūms. Tas ir pats agrākais no mūžzaļajiem liellapu rododendriem un viens no dižākajiem augiem audzētavā. 37 gadu vecumā tas sasniedzis četru metru augstumu. Iespaidīgi ir arī Mora rododendra ziedošie koki ar gaišiem zvanveida ziediem. Rotājošā rododendra sēklaudži rotājas rožainu ziedu kupenās. Šogad labi pārziemojis Forčuna rododendrs, izsaluši tikai daži augšējie ziedi ziedkopās, uzsver Riekstiņa.

Foto: Gunita Riekstiņa

37 gadus vecā Sičuaņas rododendra baltie ziedi pamanāmi jau no tāluma





Kompakto augumu īpašnieki, zeltainais un Kaukāza rododendrs, ir vieni no retajiem mūžzaļajiem rododendriem ar iedzeltenas krāsas ziediem, ko varam audzēt Latvijā. No agri ziedošajām šķirnēm pirmā uzziedējusi šķirne 'Praecox' ar violeti rožainiem ziediem, to smarža nedaudz atgādina narcises. Pirmo reizi audzētavā uzziedējis Lapzemes rododendrs un Amerikas selekcionāru izaudzētā šķirne 'April Rose'. Tie gan vēl plašākam apmeklētāju lokam nav apskatāmi, jo siltumnīcā gaida savu kārtu uz pavairošanu.