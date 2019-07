Foto: Kurzemē un Vidzemē krāšņi zied aromātiskie lavandu lauki

Skaistie lavandu lauki nav aplūkojami tikai ārzemēs, bet arī tepat Latvijā, kur vairākas saimniecības ļauj klātienē apbrīnot un iemūžinot violeto ziedu skaistumu.

Viena no šādām saimniecībām ir arī "Lillas Lavander", kuri labprāt gaida ciemiņus no tuvākiem un tālākiem nostūriem. Tāpat skaists lavandu lauks ir aplūkojams saimniecībā "Lavandu Lejas", kas ir netālu no Ogres. Pašlaik kā reiz pilnā sparā sākusies lavandu ziedēšana, kuru var iemūžināt ne tikai fotoattēlos un video, bet arī no saimniekiem var iegādāties aromātisku ziedu buntīti vai smaržu sainīšus. "Lavandu Lejas" saimnieki gan savā "Facebook" vēsta, ka šodien ir pēdējā diena, kad apskatīt lauku klātienē, jo jau rīt sāksies lavandu novākšana.

Kā "Tavs Dārzs" iepriekš pastāstīja "Lillas Lavender" saimniece Inga Purava, šogad abas saimniecības būs atvērtas visu jūlija mēnesi no pulksten 10 līdz 19. "Abas saimniecībās viss ir ziedos," uzsver Purava. Par skaisto lauku apskatīšanu būs jāmaksā 2 eiro, bet lavandu svētkos ieejas maksa netiek prasīta. "Apmeklējuma laikā fotografēt ar viedierīcēm var bez ierobežojumiem, ja vēlas fotografēt ar fotokamerām – maksas pasākums," pabrīdina saimniece, kura arī mudina fotomirkļu tvērējus pirms brauciena iepriekš pieteikties vai arī pieteikties un samaksāt uz vietas.

Savukārt jau jūlija vidū norisināsies tradicionālie lavandu svētki, kas šogad Kurzemes pusē būs 13. un 14. jūlijā, bet Vidzemē norisināsies 20. un 21. jūlijā. Ieeja tajos būs bezmaksas. Šeit vari aplūkot dārza svētku kalendāru, kur šogad varēs doties, lai baudītu ziedu krāšņumu.

Ja ir vēlme papildināt savu dārzu ar kādu skaistu lavandas stādu, tad der ņemt vērā "Lillas Lavender" saimnieces padomu – tās var stādīt visas vasaras garumā.

Foto ieskats ziedošajos "Lillas Lavander" laukos:

Savukārt zemāk vari aplūkot lavandu lauku saimniecībā "Lavandu Lejas", kas ir netālu no Ogres. Liec aiz auss, ka jau rīt, 4. jūnijā, šajā saimniecībā sāksies lavandu novākšana!