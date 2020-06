Foto: LU Botāniskajā dārzā sācies košais rododendru ziedonis

Īsts krāsu "sprādziens" pašlaik vērojams Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā, kur savus ziedus raisījusi krāšņā un iespaidīgā rododendru kolekcija.

Kā "Tavs Dārzs" uzsver LU Botāniskā dārza pārstāve Dainuvīte Anna Roginska, rododendru kolekcijas ziedēšana ir viens no gada gaidītākajiem notikumiem LU Botāniskajā dārzā. Dārza kolekcijā ir apskatāmas aptuveni 120 dažādas rododendru sugas un šķirnes, un tā ir viena no lielākajām rododendru kolekcijām visā Baltijā. "Krāšņākā kolekcijas ziedēšana parasti ir vērojama maija beigās un jūnija sākumā, taču jāņem vērā, ka rododendru ziedēšanas ilgums ir atkarīgs no laikapstākļiem," norāda Roginska.

Viņa informē, ka savvaļā rododendri lielākoties ir sastopami Ziemeļu puslodes aukstajos un mērenajos kalnu apgabalos dažādu ūdens baseinu tuvumā, bet vislielākā rododendru sugu bagātība ir Āzijā un Ziemeļamerikā. Savukārt Latvijā rododendrus sāka audzēt 19. gadsimta 20. gados. Mūsdienās šos skaistos krūmus var sastapt teju katrā dārzā.

Kā atgādina LU Botāniskā dārza pārstāve, īpaši lielu popularitāti rododendri Latvijā iemantojuši kopš 20. gadsimta otrās puses. Par rododendru popularitātes pieaugumu Latvijā lielā mērā ir jāpateicas rododendru pētniekam, selekcionāram un bijušajam LU Botāniskā dārza direktoram, profesoram Rihardam Kondratovičam. Profesora Kondratoviča selekcionētās rododendru šķirnes ir apskatāmas arī LU Botāniskā dārza rododendru kolekcijā.

Augu mīļotājus LU Botāniskais dārzs ciemos gaidīs katru dienu no pulksten 10 līdz 21. Vairāk par biļešu cenām var izlasīt šeit.

Ziedošie rododendri fotogrāfa Krišjāņa Libauera uzņemtajos attēlos: