Foto: Nacionālajā botāniskajā dārzā zied tulpju upes

Ik pavasari Nacionālais botāniskais dārzs (NBD) pārtop pavasara ziedu valstībā, un arī šis gads nav izņēmums. NBD teritoriju caurvij košas tulpju upes, kas pārsteidz ar ziedu dažādību un skaistajām krāsām.

Kā informē NBD pārstāve, lai arī Holandē tulpes tiek īpaši godātas un tām pat piešķirts nacionālās puķes statuss, tomēr šī Eiropas valsts nav tulpju dzimtene. Savvaļā tulpes aug Vidusāzijā. To kultivēšana uzsākta Irānā un Turcijā: jau 1055. gadā Konstantinopolē bija tulpju dārzi. Eiropā tulpju sīpoli nonāca tikai pēc 500 gadiem – kā dāvana no Osmanu impērijas galma Austrijas karaliskajai ģimenei. Tulpes nekavējoties izpelnījās turīgo Eiropas iedzīvotāju un estētu īpašu uzmanību. Kopš tā laika no dažiem desmitiem savvaļas tulpju sugu ir izveidoti tūkstošiem hibrīdu, kas tiek audzēti visā pasaulē.

"Pārdomāti izvēloties tulpju šķirnes pēc ziedēšanas laika, krāsas un auguma, dārzos šīs graciozās puķes Latvijā varam redzēt ziedam no aprīļa vidus līdz maija otrajai pusei," stāsta NBD dārzkopības speciāliste Ilma Nereta. "Mūsu klimatā vienas no piemērotākajām izrādījušās vietējās selekcijas šķirnes. Latvijā jaunu tulpju šķirņu veidošanā nenovērtējams ir selekcionāra Vitauta Skujas devums. Viņa radītās šķirnes krāšņi zied ne tikai vietējo puķkopju dārzos: vairākas no tām atzītas par izcilām arī pasaulē."

Foto: Publicitātes foto

Vitauta Skujas radīto tulpju hibrīdu skaits pārsniedz deviņus simtus. Starptautiskajā tulpju šķirņu reģistrā iekļautas 15 viņa selekcionētās tulpju šķirnes. Savukārt NBD kolekcijā šopavasar ir iespēja aplūkot teju 115 izcilā selekcionāra bārkstaino tulpju šedevrus.

"Jau vairākus gadu desmitus Latvijā iemīļotas ir Skujas radītā Fostera grupas rozā šķirne 'Mātes Sirds', kas ir selekcionāra veltījums mātes piemiņai, arī karmīnsarkanā 'Sapņu Sala', kas Starptautiskajā tulpju šķirņu reģistrā ieguvusi nosaukumu 'Dream Island'," stāsta Ilma Nereta. "Tā kā selekcionārs bija dedzīgs Latvijas patriots, krustošanā viņš centās iegūt tulpes sarkanbaltsarkanā krāsā. Tā tapa 'Liesmojošā Baltija' ('Flaming Baltic') ar sarkanu liesmveida zīmējumu ziedlapu vidū, 'Latvian Red' – tumši sarkana ar baltu malu, arī 'Andreja Eglīša Piemiņa' – tulpe Latvijas karoga krāsā ar koši baltu, biezu bārkstojumu. Tas visas šogad zied mūsu dobēs."

Foto: Publicitātes foto

Dažādu tulpju šķirņu ziedēšanu NBD apmeklētāji varēs baudīt līdz pat maija beigām. Šeit vari vairāk uzzināt par darba laiku un cenām NBD.

NBD platība ir 129 hektāri. Tajā atrodas viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā, kas apvieno vienuviet vairāk nekā 13 000 augu dažādību. Rūpēs par reto augu saglabāšanu un cilvēku izglītošanu NBD kolekcijās sakopoti augi no visiem pasaules kontinentiem, izņemot Antarktīdu. Kā informē NBD pārstāvji, lai veicinātu sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības nozīmīgumu un nodotu gadu gaitā uzkrātās botānikas zināšanas nākamajām paaudzēm, pašlaik NBD teritorijā top Vides izglītības un informācijas centrs "Botania."