Foto: Neaizmirstami skaistais pirmsjāņu laiks puķkopju Rukšānu lauku sētā

"Mazmeita prasa, vai zilās odziņas jau gatavas tam krūmam ar jocīgo nosaukumu. Vai sausserdim? Nu viņa gan nezinot, kā to sauc, bet ogas garšojot pēc mellenēm. Jā, tās jau iekrāsojas, tātad, pēc nedēļas varēs ēst. Pēc tam būs zemenes – pats vasaras pilnbrieds ar ziedu bagātību. Tur ir kamasijas, eremūri, bārdainie un Sibīrijas īrisi, dekoratīvie sīpoli, magones un vēl daudzas citas puķes," uz "Māja&Dārzs" jautājumu, kas jauns Raiskuma pagasta saimniecībā "Jaunrūjas", atbild saimniece, puķkope Guna Rukšāne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iespaidīgie eremūri



Kā stāsta Guna Rukšāne, iespaidīgie eremūri zied jūnija vidū ar skaistu garu vārpu. To sakņu konfigurācija ir visai līdzīga astoņkāja taustekļiem un katru gadu veidojas jauns saknenis, kas stājas vecā vietā – nu apmēram kā čūska maina ādu. Kā jau kalnu karalis, tas nemīl slīkstošu vietu, bet būs pateicīgs par nelielu kalniņu, kur nekrājas lieks ūdens.

Īris



Bārdainie īrisi Rukšānu saimniecībā šogad jūtas labi, jo tiem patīk siltums un to ziedus nebojā lietus.

Savukārt par Sibīrijas īrisiem puķkope saka: "Tiem tīk mitra augsne, bet šogad tie dārzā sasniedza vien pusi no sava garuma, jo pietrūka mitruma, lai arī tos esmu iestādījusi vietā, kur pavasarī pat sastājas ūdens. Sibīrijas īrisus labi var izmantot stādīšanai ūdenstilpņu malās un Japānā gandrīz neviens smalki veidots dārzs neiztiek bez šiem slaidajiem 60 – 140 centimetru garajiem augiem."

Foto: Privātais arhīvs

Kamasijas



Arī kamasijas dzīvojas Gunas Rukšānes dārziņā. Tās ir mitrumu mīloši sīpolaugi, kura sīpolus Ziemeļamerikas indiāņi izmantoja pārtikā. Pie mums audzē 'Leihtlina' kamasijas (Camassia leichlinii) ar baltiem ziediem, bet kultūrā populārāka ir puspildītā forma 'Semiplena'.

Foto: Privātais arhīvs

Peonijas un šī gada izteiktākās top šķirnes



Bez šaubām, runājot par ziediem, kas zied ziedu saimniecībā "Jaunrūjas", krāšņākās, protams, ir peonijas – varētu pat teikt, ka tās ir jūnija karalienes. Saimniece stāsta: "Maija otrajā pusē noziedēja peoniju sugas – plānās, bet elegantās – 'P. mlokosewichi', 'P. daurica', 'P. anomala', 'P. witmanniana' un citas. Viskošākā un retākā, protams, ka ir 'P. wendelboi', kuru varētu ierindot topa pirmajā vietā agrajā galā."

Foto: Privātais arhīvs

Stāsts par šīs peonijas atrašanu ir šāds: "Gēteborgas botāniskā dārza direktors, profesors Pērs Vendelbo 1978. gada vasarā atgriezās no darba Irānā, kur viņš daudzus gadus vāca Irānas floras materiālus. Līdz ar citiem viņa savāktajiem augiem bija arī peonija ar dzelteniem ziediem, kas, viņaprāt, bija 'Paeonia mlokosewitschii', kas Irānā gan iepriekš nebija atrasta. Saviem irāņu kolēģiem palūdzis savākt un atsūtīt tās sēklas, viņš tās arī iesēja. Diemžēl sējeņus Pērs tā arī neieraudzīja, jo 1981. gadā gāja bojā autokatastrofā, bet sējeņi Gēteborgā pirmoreiz uzziedēja 1983. gadā. Vendelbo nebija īsti pārliecināts, vai tā ir jauna suga vai jauna atradne jau agrāk zināmajai Mlokoseviča peonijai no Gruzijas. Henrikam Zeterlundam palicis iespaids, ka viņš tomēr tiecies to uzskatīt tikai par jaunu atradni, kas paplašina iepriekš zināmo sugas areālu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudzus gadus vēlāk selekcionārs Jānis Rukšāns ar savu zviedru kolēģi šo peoniju atrada dabā un nešauboties to izdalīja kā jaunu sugu un deva tai profesora Vendelbo vārdu.

Plānās šķirnes

Tad nāk plānās šķirnes – visas bez izņēmuma košas (arī dzeltenīgā 'Claire de Luna') un aci piesaistošas. Pirmā vienmēr ir 'Carina' (topa otrais numurs), bet turpat blakus mīņājas 'Ellen Cowley', 'Red Red Rose' un nu jau ver ziedus arī koraļkrāsas skaistules 'Coral Charm', 'Coral Sunrise','Coral Supreme' (trešā topa peonija) , 'Salmon Dream' un savdabīgi sārtā 'Athens' – (ceturtais numurs topā).

"Jāatzīst, ka sausais gaiss un izkaltusī zeme dara savu – ziedi gan uzplaukst un sākumā rāda īsto krāsu, bet tad ziedlapas kļūst tādas plānākas un ne tik spirgtas. Jālaista un vēlreiz jālaista, kā visas puķes. Šogad vinnētāji ir tie, kas parūpējušies par biezu mulčas kārtu un, protams, laimīgie mālzemes īpašnieki," piebilst Guna Rukšāne.

"Jaunrūjās" ir uzplaukusi arī pirmā pildītā peonija 'Red Charm', kuru tautā sauc par 'Vasarsvētku rozi', jo ar to varēja greznot baznīcu, ja vien vasarsvētki iekrita ziedēšanas laikā. Piekto topa numuru Guna Rukšāne dod arī agrai ziedētājai 'Red Grace', kuras ziedkopa sastāv it kā no gofrētām ziedlapiņām. Un tad jau viena pēc otras ziedēs pārējās pildītās un puspildītās šķirnes.

Skaidrs lieta, ka šobrīd ir milzīga šķirņu izvēle un, ja vienam sajūsmu izraisa 'Lemon Schiffon', tad citam sirdi ielīksmos kāda vecāka laika pārbaudi izturējusi peoniju šķirne kā 'Dresden Pink' vai pat simtgadīgā 'Sarah Bernard'. Peonijas var baudīt garus divus mēnešus, ja vien dārzā ir pilns to spektrs sākot no sugām un beidzot ar vēlu ziedošajām, kā 'Profesor Gribauskas'.

Jāņa Rukšāna favorīte ir 'Early Scout' – zied viena no pirmajām ar rožsārtiem ziediem. Tai parasti ir daudz sānpumpuru un arī šogad tie visi izzied.