Foto: Neatkārtojamās Daugmales peonijas pilnziedā

Pilnā plaukumā zied peonijas kolekcionāra Jāņa Dukaļska sīpolpuķu un peoniju audzētava Daugmalē. Saimniecības mājaslapā norādīts, ka šobrīd saimniecībā lielākā uzmanība tiek veltīta kvalitatīvu, savdabīgu, skaistu, labi augošu un izturīgu peoniju jaunšķirņu izveidei un ziedošo sēklaudžu skaits mērāms nevis simtos, bet gan daudzos tūkstošos, rakstīts tās mājaslapā.

Pēc popularitātes Latvijas dārzos un apstādījumos peonijas ir pirmajā desmitniekā un ir vienas no iemīļotākajiem krāšņumaugiem, jo daudzām peoniju šķirnēm ir teicama smarža, kā arī liela ziedu formu un tipu daudzveidība, norādīts saimniecības mājaslapā.

Peonijas ir piemērotas ziemciešu stādījumos un mājaslapā rakstīts, ka tās vislabāk kombinēt ar Sibīrijas īrisiem, dienziedēm, hostām, flokšiem un citām saderīgām ziemcietēm. Piemēram, divmāju kazbārdi stāda tumšziedu peoniju fonā, savukārt zem peonijām līdz to sakuplošanai var audzēt dažādas agrās pavasara sīpolpuķes, piemēram, sniedzītes, zilsniedzītes, puškīnijas, krokusus, hiacintes, muskares. Starp peonijām iederas arī tulpes un narcises, bet vasarā uz peoniju fona labi izceļas lilijas.

Saimniecības darbalaiks no 1. maija līdz 1. septembrim ir: no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 8 līdz 20, svētdien no pulksten 10 līdz 18. Ja vēlies doties vasaras saulgriežu brīvdienās, ņem vērā mainīto darbalaiku: 23. un 25. jūnijā no pulksten 8 līdz 18, bet 24. un 26. jūnijā no pulksten 10 līdz 20.

Uz vietas peoniju audzētavā iespējams pasūtīt vai nopirkt dažādus grieztos ziedus tieši no kolekcijas lauka.