Foto: 'Nīderlande' Rīgas pievārtē – Daugmales tulpju un narcišu lauki

Kamēr Daugmales selekcionāra Jāņa Dukaļska galvenais lolojums – peonijas – vēl tikai spraucas no zemes vai raisa pilnos pumpurus, pilnziedā ir cits dārzkopja lepnums – pavasara sīpolpuķes: hiacintes, muskares, puškīnijas, zilsniedzītes, tulpes un narcises.

Darba laiks no 1. maija līdz 30. jūnijam – no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 8 līdz 20, svētdienās no pulksten 10 līdz 18. Pirmdienās saimniecība apmeklētājiem slēgta. Ieeja par ziedojumiem.

Audzētavā iespējams pasūtīt vai iegādāties gan dažādus stādus, gan grieztos ziedus tieši no kolekcijas lauka.

"Ja godīgi saka, tad viss sākās, darot kaut ko nelegāli," tā savulaik intervijā "Māja&Dārzs" par savu ceļu līdz dažādu sīpolpuķu lološanai stāstījis selekcionārs Jānis Dukaļskis, kurš savu saimniecību Daugmalē pārvērtis īstā ziedu paradīzē. Pilnu interviju ar selekcionāru vari lasīt, klikšķinot šeit.

Kā atrast: navigācijā raksti "Jaunakeri, Daugmale"!