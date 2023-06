Foto: Pasakaina peoniju ziedēšana Daugmalē

Daugmalē savus ziedus raisa peonijas kolekcionāra un selekcionāra Jāņa Dukaļska sīpolpuķu un peoniju audzētavā, ļaujot izbaudīt pamatīgu krāsu un smaržu dažādību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā vēstīts saimniecības mājaslapā, peonijas labi iederas gan lielos, gan mazos stādījumos. Mūsu aizņemtības laikmetā liela nozīme ir tās ilgmūžībai – ja peoniju cers ir rūpīgi un pareizi kopts, vienā vietā tas var augt un bagātīgi ziedēt pat desmitiem gadu.

"Ja godīgi saka, tad viss sākās, darot kaut ko nelegāli," tā par savu savu ceļu līdz puķkopībai savulaik "Delfi" stāstījis selekcionārs Dukaļskis. Visu interviju vari lasīt, klikšķinot šeit.

Stādaudzētavas darba laiks līdz 1. jūlijam ir no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 8 līdz 18, bet svētdien no pulksten 10 līdz 16. Savukārt no 1. jūlija līdz 15. augustam darba laiks ir no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 20.