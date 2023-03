Foto: Pavasara ziedu plaukums Bulduru siltumnīcās

Bulduru tehnikuma siltumnīcās šobrīd jau valda īsts pavasaris – plaukst prīmulas, acālijas, uzziedējušas arī atraitnītes.

2400 kvadrātmetru platībā izvietotas četras telpas – halle, viena siltumnīca ar pludināmajiem galdiem un divas grunts siltumnīcas, kur dārzkopības nozares audzēkņi apgūst profesijai nepieciešamās prasmes un labprāt pavada arī savu brīvo laiku, kopjot savus sētos dārzeņus un puķes, vēstīts tehnikuma mājaslapā.

Ūdens siltumnīcām tiek gādāts no speciāli izbūvēta lielā baseina, kur ūdens tiek uzkrāts no lietus un sniega. Siltumnīcai ir transformējams jumts, vasarā to iespējams atvērt, bet ziemā – siltuma taupīšanai, jumtam var aizvilkt priekšā aizkarus. Tāpat siltumnīcai ir sava meteoroloģiskā stacija.

Siltumnīcās pavasara stādīšanas darbi tiek sākti jau februārī ar augsnes sagatavošanu, dārzeņu un puķu sēšanu, piķēšanu un stādīšanu, kam seko augu audzēšana un kopšana. Bulduru tehnikuma siltumnīcās regulāri apskatāmi aptuveni 200 dažādu šķirņu augi.

Kā skaidro tehnikuma pārstāve Sanita Spure, šobrīd, iestājoties siltākam laikam, pirmās un arī populārākās āra puķes ir atraitnītes. Lai arī tās pacieš pat gaisa temperatūru līdz -3 grādiem pēc Celsija, puķu podus pie šādām temperatūrām iesaka nest siltākās telpās, bet izstādīšana ārā būtu vēlama, kad gaisa temperatūra sasniegusi plus grādus.

Siltumnīcās vēl pašlaik zied krāšņās tulpes, hiacintes, narcises, prīmulas un arī karaliskās acālijas bagātīgā klāstā, ko iespējams arī iegādāties. Cenas augiem ir dažādas. Kā vēsta Spure, narcises un tulpes iegādājamas cenu diapazonā no 70 centiem līdz eiro gabalā, prīmulas un hiacintes podiņos – 1,70 eiro, savukārt acāliju podiņu cenas ir deviņi līdz 10 eiro. Tāpat cenas atšķiras no podiņu lieluma.

Aplūkot skaisto ziedēšanu un izraudzīties stādus, kurus pēc tam lolot savā dārziņā, var darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17. Sestdienās – no pulksten 9 līdz 15.

Šonedēļ, skolēnu brīvlaikā, Jūrmalas pilsētas dome piedāvā ekskursijas Bulduru tehnikuma siltumnīcās, kuru laikā bērni un arī pieaugušie var iestādīt podiņā savu puķīti, stāsta Spure. Vairāk informācijas atradīsi šeit.

Lūk, foto ieskats varenajā siltumnīcu ziedēšanā: