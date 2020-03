Foto: Pavasarīgs košums – Nīderlandes tulpju lauki raisa ziedus

Nīderlande pavasarī pārtop pavasara ziedu paradīzē, pārsteidzot visus ar ziedu dažādību un košajām krāsām. Ik gadu tā vilina tūristu pūļus, bet šogad Covid-19 pandēmija ir ieviesusi izmaiņas, kā rezultātā par krāšņumu ir jāpriecājas virtuāli.

Ja pērn tulpju lauki vilināja tūristus no malu malām, kas tā vien gribēja iemūžināt skaistos ziedus un vēlējās iepozēt pie ziedošajām vagām, tad šogad šīs izdarības ies secen. Toties ziņu aģentūru "Reuters" un "AP" fotogrāfi ir parūpējušies par to, lai varam baudīt šo skaistumu no mājām. Fotoattēlos gan redzams, ka, spītējot ārkārtas situācijai, darbinieki dodas plašajos tulpju laukos, lai rūpētos par augiem.

Starp citu – arī Latvijā mums pavasarī ir skaisti tulpju lauki! Pērn "Tavs Dārzs" viesojās pie selekcionāra Jāņa Dukaļska Daugmalē, kurš savu saimniecību pārvērtis īstā ziedu paradīzē. Kā tur izskatījās, lūko šeit.

Foto ieskats Nīderlandes tulpju laukos:

"Tavs Dārzs" jau vēstīja, ka Covid -19 pandēmija ir ieviesusi arī izmaiņas pasaules skaistāko dārzu darbībā, un viens no tiem ir arī slavenais Keukenhofas dārzs Nīderlandē, kas ir zināms kā pavasara ziedu paradīze, jo tur gar kokiem ir izvijušās košu ziedu upes. Šopavasar skaistais dārzs apmeklētājiem ir slēgts, bet tā vietā dārza pārstāvji ik nedēļu publicē bezmaksas video ekskursijas.

"Tā kā jūs pašlaik nevarat apmeklēt Keukenhofas dārzu, tad mēs nolēmām Keukenhofu atvest pie jums! Tuvākajās nedēļās mēs parādīsim visskaistākās vietas parkā," tā savā "Facebook" lapā pavēstījuši dārza pārstāvji.

Lūk, zemāk var aplūkot vienu no video fragmentiem, kurā Keukenhofas dārznieks iepazīstina ar saviem lolojumiem:

Savukārt video zemāk var aplūkot skaistās Keukenhofas dārza dobes: