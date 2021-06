Foto: Peoniju jūra un dendroloģisko retumu ziedēšana Botāniskajā dārzā Salaspilī

Peoniju laiks sācies pilnā sparā! Nacionālā botāniskā dārza (NBD) lielajā partera dobē, kas tapusi par godu Latvijas simtgadei, ziedus raisījusi skaisto ziedu kolekcija, taču vienlaikus dārzā plaukst arī pāris greznie dendroloģiskie retumi – tulpjukoks un sniegpārsliņu koks, informē NBD pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

NBD kolekcijā ir ap 200 peoniju šķirnēm. Pašas agrākās peonijas jau noziedējušas, taču tieši tagad viena pēc otras plaukst pienziedu peonijas krāšņās šķirnes. Peonijas dažkārt tiek pieskaitītas "sliņķu kultūrām", jo labos apstākļos var netraucēti augt un ziedēt desmitiem gadu. Pateicoties jaunām, interesantām šķirnēm, peonijas pašlaik piedzīvo renesansi – jaunu popularitātes vilni. NBD pārstāvji paredz, ka šogad, karstuma ietekmē, peoniju ziedēšana būs krāšņa, bet īsa.

Jau astoņpadsmito gadu NBD ziedus raisa arī eksotiskais tulpjukoks, kura sēklas uz Salaspili atceļoja 1980. gadā no Dūmakaino kalnu nacionālā parka ASV. Tulpjukoka ziedi pēc formas atgādina tulpes vai ūdensrozes, tiem ir bāli zaļganas ziedlapas ar oranžu plankumu pie pamata. Koks ir krietni izaudzis, ziedi plaukst aizvien augstākos zaros, un jāieskatās vērīgi, lai tos pamanītu uz gaiši zaļo lirveida lapu fona. Dzimtenē, Apalaču kalnos, tulpjukoki ir vieni no lielākajiem kokiem, sasniedz līdz pat 60 metru augstumu un trīs metru diametru. Tā kā ziedi ir ne vien ļoti glīti, bet arī bagāti ar nektāru, tos labprāt apmeklē bites. Starp citu, tulpjukoks Amerikā ir nozīmīgs medus augs – kā liepa pie mums Latvijā.

Netālu no NBD galvenās ieejas turpina ziedēt arī Virdžīnijas sniegpārslukoks. Tas noklāts gaisīgi baltiem ziediem, kas veidoti no smalkām ziedlapiņām un līdzinās greznām bārkstīm. Arī tas uz NBD atceļojis no Ziemeļamerikas. Savvaļā tas var sasniegt ievērojamu augstumu – pat 10 metrus, bet mūsu apstākļos izaug vien 2-3 metru augsts. No tā ir savs labums – iespēja ziedus gan aplūkot tuvplānā, gan pasmaržot.

Par peonijām, tulpjukoku un sniegspārslukoku, kā arī par 97 citiem objektiem Botāniskajā dārzā, vēstī arī NBD audiogids.

NBD platība ir 129 hektāri. Tajā atrodas viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā, kas apvieno vienuviet vairāk nekā 13 tūkstošus augu dažādību. Rūpēs par reto augu saglabāšanu un cilvēku izglītošanu NBD kolekcijās sakopoti augi no visiem pasaules kontinentiem, izņemot Antarktīdu.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības nozīmīgumu un nodotu gadu gaitā uzkrātās zināšanas nākamajām paaudzēm, pašlaik NBD teritorijā top Vides izglītības un informācijas centrs "Botania."