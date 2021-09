Foto: Šīs vasaras skaistākie un sakoptākie īpašumi Vecpiebalgā

Šovasar vairākās Latvijas pašvaldībās norisinājās sakoptāko sētu konkurss, un skaistākie īpašumi tika vērtēti arī Vecpiebalgas pusē. Virtuālā ekskursijā dosimies pie skaistāko īpašumu saimniekiem, kuru sētas caurvij ziedu upes un skaisti dekori.

Kā portālu "Māja&Dārzs" informē Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes pārstāve Dzidra Ješkina, Vecpiebalgas apvienības pagastos jau trešo gadu konkursā "Sakoptākā sēta" tiek noskaidroti sakoptākie īpašumi, kuros saimnieko čakli ļaudis. Šovasar žūrijas komisija vērtēja 23 īpašumus piecās nominācijās – "Sakoptākā saimniecība", "Sakoptākā viesu māja", "Sakoptākā sēta", "Sakoptākais uzņēmums, iestāde" un "Krāšņākais balkons".

Žūrija īpašumus vērtēja pēc šādiem kritērijiem: īpašuma kopskats, zāliens, apstādījumu kompozīcija, atpūtas zona, dekoratīvo un krāšņumaugu kompozīcija un īpašuma nosaukuma noformējums.

"Apmeklējot deviņas pieteiktās privātmājas, pārliecinājāmies, ka īpašums ir ne vien svētība, bet arī pienākums, darbs un atbildība. Īpaši priecē, ka gados jauni cilvēki ir paveikuši cienījamu un uzslavas vērtu darbu, kad varam runāt jau par profesionāli izveidotu ainavu, bet bez profesionāļa palīdzības. Savukārt krāšņas ziedu kompozīcijas uz daudzdzīvokļu ēku balkona rotā ne vien dzīvokli, bet visu māju kopumā, padarot to mājīgāku un skaistāku," uzteic Ješkina.

Viņa izceļ viesu mājas "Niedrītes" un "Saknītes". "Tās mūs iepriecināja ar saimnieku ieguldīto darbu viesu labsajūtas nodrošināšanai un vēlmi parādīt lauku šarmu. Nenoliedzami abas no konkursam pieteiktajām viesu mājām ir kā krāšņas oāzes, kurās veldzēt ķermeni un prātu no ikdienas rūpēm, būt saskaņā ar dabu un ziedu bagātību," tā Vecpiebalgas apvienības pārvaldes pārstāve. "No saimniecībām konkursam tika pieteiktas divas – "Rika Zoo" Vecpiebalgā un "Lejas Ķirkumi" Dzērbenē. "Lejas Ģibuļu" saimniecībā izveidots mini zoodārzs "Rika Zoo". No "Lejas Ķirkumu" skatu tornīša, kurā iekārtota arī istabiņa viesiem, var aplūkot vismaz astoņus lielākus un mazākus dīķus. Gandrīz visos no tiem mīt zivis – karpas, līņi, amūri un pat sami. Ainaviskā vieta ir kā radīta gan aktīvai, gan romantiskai atpūtai. Uz labiekārtoto saliņu ar pirti un atpūtas mājiņu var pārcelties ar plostu."

Ješkina atzīmē, ka laureātus katrā no nominācijām atklās un sētu saimniekus suminās Valsts svētku pasākumā novembrī.

Vecpiebalgas apvienības sakoptākie īpašumi: