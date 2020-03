Foto: Uzvaras parkā zied krāšņas krokusu upes

Līdz krāšņajai sakuru ziedēšanai Uzvaras parkā vēl kāds laiciņš ir jāpagaida, bet tā vietā ar savu daili priecē krokusi.

Uzvaras parkā pašlaik savijušās košas krokusu upes, kas priecē ne tikai rīdziniekus, bet arī pilsētas viesus.

Kā "Tavs Dārzs" atklāja SIA''Rīgas meži'' daļas ''Dārzi un parki'' Pārdaugavas iecirkņa speciāliste Daina Freimane, krokusu audzēšana Uzvaras parkā ir vairāku gadu darba rezultāts, jo sākotnēji tie negribējuši tur augt, bet tikai ar dārzkopju neatlaidīgu darbu izdevies to panākt. "Krokusus un muskares Uzvaras parkā pirmo reizi mēģinājām ieaudzēt 2012. gadā, bet ziema nebija labvēlīga, līdz ar ko lielākā daļa sīpoliņu aizgāja bojā," norāda Freimane.

Runājot tieši par dobi, kas redzama šī raksta titulbildē un arī albumā zemāk, Freimane stāsta, ka tieši šīs krāšņās dobes pirmssākums ir 2014. gada rudens, kad ceriņu krūmu apdobēs tika iestādīti apmēram 1000 dzelteno krokusu sīpoliņi.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Pateicoties dārznieku rūpēm, krokusu skaits šajos gados ir redzami pieaudzis," ar lepnumu teic ''Dārzi un parki'' Pārdaugavas iecirkņa speciāliste. "Krokusi tiek mēsloti, lai ziedēšana būtu košāka un ilgāka. Beidzot veģetāciju, sīpoliņi tiek izrakti, sadalīti un pārstādīti jaunā vietā, lai nākamajā sezonā ziedu platība būtu lielāka."

Taujāta par to, kādi augu jaunumi šogad gaidāmi Uzvaras parka daļā, Freimane stāsta, ka tiks atjaunotas divas krūmu grupas ar skarainājām hortenzijām (Hydrangea paniculata). "Šķirņu 'Limelight' un 'Vanille Fraise' ziedēšana mūs priecēs no jūlija līdz septembrim." Vēl ''Dārzi un parki'' papildinās sakuru stādījumus ar jaunu šķirni Prunus serrulata 'Kiku - shidare-zakura', kā arī ar šķirni 'Prunus sargentii x subhirtella ''Accolade" ', kas, kā uzsver Freimane, ir šķirne, kas Uzvaras parkā uzzied visagrāk. Tāpat jau tradicionāli tiks veidota krāšņā vasaras puķu dobe pie Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma. Freimane atklāj, ka to, ja situācija ļaus, plānots stādīt 18. maijā.

Starp citu – vai zinājāt, ka sīpolpuķu kolekcionāra un selekcionāra Jāņa Rukšāna stikla pilīs Raiskuma pagasta "Jaunrūjās" zied pasaulē lielākā krokusu kolekcija? Kā tur izskatās, lūko šeit.

Lai ziedošo daili varētu aplūkot, neizejot no mājām, piedāvājam foto ieskatu ziedošajā Uzvaras parkā: