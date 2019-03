Gadsimtiem lolots dārgums – Krātes pils dārzs

Ja runa ir par pils dārziem, prātā nāk greznums, dažādas strūklakas un izsmalcinātu statuju izvēle, kas tikai paspilgtina dārza iekārtojumu. Tāds ir arī Krātes pils (Chrates castle) vēsturiskais dārzs Skotijā.

Iespaidīgā Krātes pils celta 16. gadsimtā, un tā ir saglabājusies arī līdz mūsdienām. Apmeklētāji var aplūkot ne tikai pils izsmalcināto interjeru, paviesoties dažādās telpās, bet arī izstaigāt krāšņo pils dārzu, kurš veidots vairāku gadsimtu garumā.

Pilī vairāk nekā 350 gadus dzīvojuši Burnetu ģimenes pārstāvji, bet pašlaik par pili rūpējas organizācija "National Trust for Scotland", kas dārzu padarījusi publisku pieejamu visiem interesentiem.

Foto: Shutterstock

Dārzs ir gandrīz četrus akrus (vairāk nekā 1,5 hektārus) liels, kā arī tas ir izdalīts astoņās atsevišķās teritorijās-nodalījumos, piemēram, "The Red Garden" ("Sarkanais dārzs"), "The June Borders" ("Jūnija robežas") un "The Golden Garden" ("Zeltainais dārzs"). Tāpat dārzā ir siltumnīca, kura kalpo par mājvietu dažādiem augiem. Piemēram, mājaslapā "Great british gardens" teikts, ka siltumnīcā ir neļķu kolekcija.

Lielu interesi dārza apmeklētājiem raisa tieši perfektie dzīvžogi, košumkrūmi un lauru koki. Daži no dzīvžogiem ir sasnieguši ievērojumu vecumu, jo augi iestādīti 1702. gadā. Par pārējiem dārzā augošajiem augiem ir visai skopa informācija, vien pēc fotogrāfijām var noprast, ka tas ir krāšņs visu cauru gadu – pavasarī dobēs uzzied narcises, bet vasarā bagātīgi zied lilijas, lupīnas, īrisi un citi augi.

Foto: Shutterstock

Cauri dārzam vijas dažāda lieluma takas un celiņi, kā rezultātā ir iespēja izstaigāt katru mazāko dārza stūrīti. Ja paveiksies, tad dārzā varēs pamanīt arī vāveres, dzeņus un pat gārni.

Foto: Shutterstock

