Mazdārziņš vairs nav tikai omīšu aizraušanās un hobijs, arī gados jauni cilvēki mūsdienās iemīl dārza darbus, ieguldot zemes pleķītī milzum daudz enerģijas un laika. Šis būs stāsts par to, kā ierīkot savu mazdārziņu, kur pie tā tikt, ja esi pilsētnieks, kā arī – ko tajā audzēt.

Sinku ģimenes mazdārziņš

Sintija un Kaspars sevi raksturo kā aizrautīgu pāri, kurš dodas ne tikai pārgājienos, bet arī velo izbraucienos. Sintija ir pasākumu un kāzu dekoratore, bet Kaspars ir vājstrāvu darbu vadītājs. Abi ir lielisks tandēms, jo Sintijai ir daudz radošu ideju, kuras varētu īstenot, bet Kaspars piepalīdzēs izdomāt tehniski veiksmīgāko risinājumu. "Tā mēs kopā esam realizējuši daudz ideju gan dārzā, gan manos dekorēšanas darbos," stāsta Sintija. Abi ir rīdzinieki jau vairāk nekā 10 gadus, bet bērnību un skolas laikus ir pavadījuši katrs savā Latvijas pusē – Sintija ir no Vidzemes, bet Kaspars dzīvoja Kurzemē. "Tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ gribējām vietu, kur varam pavadīt laiku, lai būtu pašiem savi dārzeņi, ogas un, protams, ziedi," stāsta Sintija.

Kā gan viņi tikuši pie sava mazdārziņa? Kā atminas Sintija, viņi iepazinuši apkārtni, nejauši pamanījuši, ka ļoti tuvu mājām ir pašvaldības mazdārziņi. "Sākām interesēties, vai ir kāds pieejams, un viens pavisam neliels, aizaudzis un nekopts dārziņš bija pieejams. Nokārtojot visas formalitātes, tikām pie sava mazdārziņa," stāsta Sintija.

Sinku ģimenes mazdārziņa CV:

Mazdārziņa vecums: ģimenes īpašumā ir aptuveni sešus gadus.

ģimenes īpašumā ir aptuveni sešus gadus. Mazdārziņa lielums: 100 kvadrātmetri (nav klasisks kvadrāts, dārzs ir taisnstūrveida – šaurs un ļoti garš).

100 kvadrātmetri (nav klasisks kvadrāts, dārzs ir taisnstūrveida – šaurs un ļoti garš). Mazdārziņa izmaksas: pašvaldībai gadā jāmaksā 20 eiro.

pašvaldībai gadā jāmaksā 20 eiro. Noderīgākie instrumenti: grābeklis, lāpsta, dakša, mazie un lielie kapļi.

grābeklis, lāpsta, dakša, mazie un lielie kapļi. Kas aug mazdārziņā: arī šogad siltumnīcā augs tomāti un gurķi. Mazdārziņā augs arī skābenes, lociņi, dilles, salātlapas, piparmētras un dažādas ziemcietes.



Sintija neslēpj – sākums bija ļoti grūts, jo viņiem ticis aizaudzis un nekopts dārziņš: "Pirmie divi gadi pagāja, visu iztīrot, paši uztaisījām siltumnīcu, ierīkojām vārtiņus, pielikām trūkstošo žoga daļu un uzcēlām nelielu dārza būdiņu, kur likt visu nepieciešamo dārza darbiem." Tā kā viņu dārzs atrodas ļoti mitrā vietā, standarta dobes nav derējušas – nācies izveidot dažādu izmēru koka apmales, kurās sastādīts viss kārotais. Šo gadu laikā viņi dobes ir pamainījuši, kā arī pārveidojuši.



Taujāta par kļūdām, kuras pieļāvuši mazdārziņa ierīkošanā, Sintija teic, ka sākumā to bijis daudz, jo bez tām nevar iztikt. Viņa ļoti bieži domā par saviem iestādītajiem košumkrūmiem, kā rezultātā ik pa laikam tos pārstāda. "Brīnumainā kārtā visi ir ieaugušies, pat, ja tie jau trešo reizi mainījuši savu vietu mazajā mazdārziņā," norāda dārziņa saimniece.

"Ja vēl esat pārdomās par to, vai mazdārziņš ir nepieciešams, tad noteikti vajag pamēģināt! Jo pašu audzēto tomātu un gurķu garša ir to vērta. Prieks un gandarījums būs par to, ka paši esat ko izaudzējuši, kā arī lietderīgi pavadīts laiks kopā ar ģimeni, rūpējoties par mazdārziņu!" novēl Sintija.

Doškinu ģimenes mazdārziņš

Anna Doškina šobrīd jau ceturto mēnesi ir pilnas slodzes mamma mazajai meitiņai Mētrai. Pirms tam viņa strādājusi IT nozarē, palīdzējusi uzņēmumam plānot izstrādes darbus un vadīt programmētājus, turklāt viņa nedaudz iesaistās "zero waste" kultūras veicināšanā. Arī Anna ar vīru lolo savu mazdārziņu Lucavsalā. "Mazdārziņš atnāca pie mums nejauši – kolēģis darbā ieminējās, ka viņa īrētajam pašvaldības mazdārziņam Lucavsalā blakus ir brīvs gabals. Esmu uzaugusi laukos, vienmēr esmu jutusi, ka vajag kādu zemes pleķīti. Tā nu kāpām ar vīru uz riteņiem un braucām skatīties," atceras Anna. "Tikām cauri visiem celiņu labirintiem, atradām norādīto gabalu un uzreiz sapratām, ka tas būs mūsējais." Dārziņš viņai iekritis sirdī, jo tajā bija vairākas ābeles, bumbiere, pāris ērkšķogu krūmu, lazda, jasmīns un ceriņi. Kā viņa pati saka – pilns dārza komplekts.