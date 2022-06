Jāņuzāles mājas mieram un ģimenes laimei: ko plūkt pļavās un dārzos

Jau pavisam drīz būs klāt gada maģiskākā nakts, kad īsajās stundās no saules rieta līdz lēktam dabā atdzīvojas viss – pat tumsa šķiet dzīva. Tas ir arī laiks rotāties: gan sendienās, gan šodien jāņuzāles ir neatņemams svētku elements, kam ir ne tikai dekoratīva nozīme, bet arī tiek piedēvētas maģiskas spējas pasargāt mājas un tās iemītniekus no ļaunas acs un nešķīstiem spēkiem. Nekustamo īpašumu attīstītāja "Bonava Latvija" eksperti apkopojuši padomus, kādas jāņuzāles šogad lasīt, lai mājoklī visu gadu valdītu miers, pārticība un harmonija.

Jāņu klasika – pļavas jāņuzāles



Stiprākās jāņuzāles ir tās, kas plūktas Jāņu naktī. Mūsu senči tās ievāca arī ārstnieciskos nolūkos, jo ap Jāņu laiku vairums šo augu sāk ziedēt, un tieši tad tajos ir visvairāk aktīvo vielu. Bet ticējumi vēsta, ka no trejdeviņām zālēm pīts Jāņu vainags pasargā no slimībām, nelaimēm un skauģu nelabvēlības.

Par visīstākajām jāņuzālēm tiek uzskatītas madaras. Tās ir ne tikai gaisīgas un skaistas, bet arī smažīgas, turklāt tām piemīt ārstnieciskas īpašības – madaras spēj dziedēt brūces un mazināt alerģiju izpausmes. Rudzupuķes aizsargā no negatīvas enerģijas un veicina attīrīšanos. Tās var iepīt vainagā vai likt vāzē acu gaišumam un darba sparam. Tīrību, mīlestību un labsirdību mājās vairos margrietiņas, savukārt magones, kas simbolizē miegu, iztēli un aizmirstību, nesīs labus sapņus, un katru māju rotās ar košumu un gaisīgo krāšņumu, kas tām piemīt. Nedaudz magoņu vieglprātības noderēs tiem, kas dažādas sīkas likstas uztver ar pārāk lielu nopietnību. Raspodiņš vairos sievietes veselību un skaistumu, bet sarkanais āboliņš plūcams, ja vajag sārtus vaigus un skanīgu balsi, tāpēc noteikti noderēs mājās, kur aug bērni.

Foto: Shutterstock

Dārza ziedu kronis – lepnām mātesmeitām



Brīnišķīgus vainagus un ziedu kompozīcijas var veidot arī no dārza ziediem. Ne velti saka – visa laba jāņuzāle, kas zied Jāņu vakarā! Vainagā iepītas peonijas valkātājai piešķir cienīgumu un rotā gan vienkāršu vasaras kleitu vai baltu lina kreklu, gan visgreznāko tautastērpu. Peonijas simbolizē cieņu, godu un bagātību; ne velti tās gadu simtiem cildinātas dažādu tautu, sevišķi Tālo Austrumu mākslā.

Rozes zied visās varavīksnes krāsās un izcili smaržo, un rožu vainagus kā kroņus nēsāja jau Romas imperatori, tāpēc īstai princesei vainagā noteikti jāparedz vieta ziedu karalienei! Balta roze ir nevainības, šķīstības un jaunavības simbols, sarkana – gluži pretēji – simbolizē kaisli, iekāri un baudkāru skaistumu. Kura būs šo svētku īstā noskaņa – tas jāizlemj katrai pašai, bet varbūt ir pienācis laiks uzdot ziedu mīklu pārējiem un vainagā vīt vienādu skaitu abu veidu rožu?

Jasmīns Austrumu valstīs tiek uzskatīts par kaislīgas mīlestības simbolu. Tieši jasmīna aromāts esot palīdzējis Ēģiptes valdniecei Kleopatrai iekarot romieša Marka Antonija sirdi, dzimstot vienam no slavenākajiem mīlasstāstiem pasaules vēsturē. Jasmīni ātri vīst, taču to smaržai ir grūti pretoties. Lai savaldzinātu kādu jāņabērnu, jasmīnam noteikti jābūt vāzē vai vainagā!

Foto: Shutterstock

Īstu vīru rota un raganu vairogs



Viena no populārākajām mājas rotām Jāņudienā ir bērzu meijas, kas, pieslietas istabu stūros, rotā telpu, ienes tajā dabas dvašu un vīstot brīnišķīgi smaržo. Tomēr, pirms doties uz mežu ar cirvīti un vezumu, jāpatur prātā, ka "Latvijas Valsts mežu" apsaimniekotajos mežos (meža ceļu malās, uz stigām, grāvju malās, zem elektrolīnijām un pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem) Jāņos katrs Latvijas iedzīvotājs drīkst nocirst ne vairāk kā piecas bērzu meijas. Bērzu jaunaudzēs meijas cirst nedrīkst!

Ozols ir spēka un pārticības simbols, ne velti ar ozola vainagiem rotājas paši Jāņi un citi krietni vīri, bet ozollapu vijas grezno Jāņu ugunskurus un pūdeles. Ozols pasargā no nelaimēm un slimībām, atvaira skauģus un nelabvēļus. Kalmes piepildīs mājokli ar reibinošu, vasarīgu aromātu. Taču tām ir arī gluži praktisks uzdevums – pasargāt no kaitēkļiem un mazināt galvassāpes.

Savukārt no raganām nekas nepasargā tik labi kā pīlādža zari! Mēdz teikt – tas tāpēc, ka katrai pīlādžogai galā ir krustiņš. Lai kādi būtu iemesli, pīlādzi uzskata par ģimenes, miera un laimes simbolu, kas atvaira ļaunumu. Pret raganām lieti noder arī nātres un dadži, tomēr diez vai priecāsieties mājās uzskriet nātru klēpim.

Dzīvespriekam un ģimenes laimei



Un, protams, kas gan tā par Jāņu nakti bez papardēm! Paparde spēj teju visu – pasargāt pret sāpēm, apveltīt ar viedumu, aizsargāt no burvestībām un ļauniem gariem, pat atvairīt zibeni un krusu. Bet, ja izdodas Jāņu naktī redzēt papardi ziedam, ģimenes laime un veiksme mīlestībā būs klāt kā likts! Par to, vai papardes tiešām zied zelta ziediem, domas dalās, taču varbūt šī maģijas pārpilnā nakts jāpavada kopā ar to, kurš liek sirdij straujāk sisties, un tad jau arī visa pasaule uzziedēs!

Atceries, ka ne visas papardes drīkst droši plūkt un dažas puķes labāk atstāt pļavā: tās jāņuzāles, kas iekļautas aizsargājamo augu sarakstā, plūkt nav atļauts, piemēram, dzegužpuķes, naktsvijoles, pļavas un meža silpurenes, bezdelīgactiņas, zemeņu āboliņu, cietpapardes un citas. Ar pilnu aizsargājamo sugu sarakstu vari iepazīties šeit.