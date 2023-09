Jelgavas dārzu pērles – sakoptākie īpašumi šajā gadā

Šogad rit jau 22. gads, kopš Jelgavas novada pašvaldība godina sakoptāko īpašumu saimniekus. Šogad konkursa "Sakoptākais pilsētvides objekts 2023" ietvaros tika sveikti 36 objektu saimnieki, ziņo Jelgavas novada pašvaldība.

Šie cilvēki rūpējas par ziedošiem balkoniem, sakoptiem privātmāju pagalmiem, daudzdzīvokļu māju un uzņēmumu apkārtni, tādējādi padarot skaistāku ne tikai vidi sev apkārt, bet arī visu pilsētu.

Konkursa uzvarētāji un laureāti atzīst, ka apkārtējo vidi izdaiļo galvenokārt savam priekam, bet ir patīkami, ja arī citi to pamana un novērtē. Tādos brīžos rodas pārliecība – jāturpina radīt prieku. Viņi balvā saņēma Pateicības rakstu, dāvanu karti un suvenīrus ar Jelgavas simboliku. Godalgotajiem privātmāju saimniekiem un daudzdzīvokļu namu pārstāvjiem tradicionāli pasniegts arī Jelgavas karogs.

Konkursa galvenie vērtēšanas kritēriji ir objekta iekļaušanās pilsētvidē – tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku kustības virzieniem, žoga caurskatāmība un objekta labiekārtojums.

"Milzīgs paldies jums, jelgavnieki, par veltīto laiku, prasmēm un izdomu savas apkārtnes sakopšanā. Latvietim vienmēr bijis svarīgi sakārtot savu sētu un istabu, un jūs to tikai vēlreiz apliecināt. Jelgava var ar jums lepoties," tā, sveicot uzvarētājus un laureātus, sacīja Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Rāviņš.

Nominācijā "Sakoptākais uzņēmums" uzvarēja SIA "Evijas Maigones ārsta prakse" un SIA "Ilstre".

Par zaļāko lodžijas vai balkona noformējumu balvu saņēmuši saimnieki, kas dzīvo Krišjāņa Barona ielā 17, Meiju ceļā 16 un 30, kā arī Raiņa ielā 3.

Uzmanību Krišjāņa Barona ielas 17 pagalmā piesaista divi balkoni – tajos saimnieko radinieki. «Jau kādus 20 gadus balkonu ar puķēm izdaiļo mani vecāki Dace un Harijs, bet es to aizsāku pirms gadiem pieciem. Tagad tā kļuvusi par ierastu lietu, jo pēc ziemas pelēcības gribas kaut ko košu. Ja ir balkons, tad košumu radīt ir samērā vienkārši un ērti – izlikt puķes, kas pieejamas visvisādās krāsās. Mums patīk sakārtota un sakopta vide, un šis ir viens no veidiem, kā radīt prieku sev un citiem. Patīkami, ka to pamana un novērtē,"Jelgavas vēstnesim" teikusi saimniece Betija Bērziņa, piebilstot, ka starp puķēm aug arī zemeņu stādi, kuru ogas iepriecina bērnus.

Foto: jelgava.lv

Savukārt par sakoptāko privātmājas teritoriju godināti veseli pieci īpašumi: Baldones ielā 4, Palu ielā 7, Pārslu ielā 14, Satiksmes ielā 56 un Līduma ielā 45.

113 – tieši tik skujeņu, kas atšķiras ar veidu, formu un izskatu, aug Līduma ielas 45. mājas pagalmā, vēstīts "Jelgavas vēstnesī". Par to rūpējas Artūrs un Andžela Mhitarjani. "Tas ir mūsu hobijs, atpūta un iedvesmas avots. Skujeņi mūs piesaista, jo ir zaļi visu gadu," saka saimnieks Artūrs, norādot, ka viņu dārzā atrodami skujeņi no dažādām Latvijas stādaudzētavām un arī Polijas.

"Vienmēr raugāmies, lai būtu kaut kas ekskluzīvs, ne tāds, kā citiem. Sieva lasa, pēta, pati veido kociņu formu, vainagu. Darbs ieguldīts milzīgs," stāsta saimnieks. Lai arī garāmgājēji varētu baudīt radīto skaistumu, pagalms nav iežogots, tāpat kaimiņš, kura pagalmam apkārt ir žogs, tieši starp viņu īpašumiem nav to uzlicis, sakot – tad neredzēšot šo skaistumu.