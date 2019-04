Kā krāsaina seģene: Nīderlandes košie tulpju lauki no putna lidojuma

Elpu aizraujoši un koši skati – to viennozīmīgi var teikt par raibajiem tulpju laukiem Nīderlandē, kas sākuši raisīt savus ziedus visās varavīksnes krāsās.

Nīderlande izsenis tiek dēvēta par tulpju paradīzi, kur ik pavasari tūkstošiem cilvēku mēdz doties, lai klātienē apskatītu krāšņās tulpes un citus pavasara augus, kā arī, iespējams, iegādātos kādu papildinājumu arī savam dārziņam.

Ziedošo tulpju plantācijas no putna lidojuma izskatās īpaši iespaidīgi, jo tulpju ziedu krāsas veido savdabīgus krāsu salikumus, kas izskatās gluži kā krāšņa seģene. Tikpat brīnišķīgi tie izskatās arī tuvumā, jo iespējams labāk apskatīt ziedus. Vērts pieminēt arī to spēcīgo smaržu, jo tulpes ieskauj apmeklētājus īstā aromātu mākonī. Tulpju laukus steidz iemūžināt arī profesionāli fotogrāfi, kas pat speciāli piedāvā uzņemt fotogrāfijas kādā no tulpju laukiem, tajā skaitā arī populārajā Keukenhofas dārzā, tiesa, par to nāksies šķirties pat no 260 eiro, kas iekļauj arī ekskluzīvu ieeju dārzā.

Slavenajā Keukenhofas dārzā, kas pārtop pavasarī par ziedu paradīzes valstību, gar kokiem ir izvijušās košu ziedu upes un milzīgas puķu jūras, kas liek aizturēt elpu. Turklāt – dārzā ir vairāk nekā septiņi miljoni pavasara sīpolpuķu, no kurām 800 ir dažādu tulpju šķirnes.

Ja arī tu esi liels tulpju cienītājs, tad šeit vari izlasīt vērtīgus padomus no tulpju kolekcionāra, lai savā dārzā izlolotu skaistus un pasakaini ziedošus pavasara augus.

Foto ieskats, kā izskatās krāšņie tulpju laiki no putna lidojuma: