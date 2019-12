Krāšņi dārzi un apņēmīgi audzētāji: 2019. gada ciemošanās stāstu izlase

Šis gads "Tavs Dārzs" ir bijis fantastisku stāstu piepildīts, tāpēc esam nolēmuši gada beigās atskatīties uz paveikto, apkopojot rakstus par skaistākajiem dārziem un iedvesmojošākajiem audzētājiem, kuri Latviju padara par kripatiņu krāšņāku.

"Tavs Dārzs" šī gada laikā ir viesojies pie dārzu īpašniekiem, telpaugu mīļiem, stādaudzētājiem un selekcionāriem Latvijas malu malās, un arī nākamajā gadā mēs turpināsim priecēt ar iedvesmojošiem dārzu stāstiem un noderīgiem padomiem dārza darbos.

Šogad no vairākiem stādaudzētājiem un dārzu īpašniekiem dzirdēju salīdzinājumu, ka dārzs viņiem ir kā otrs bērns. Un viņiem var tikai piekrist. Tajā ir ieguldītas milzīgas rūpes, laiks un arī neizmērojama mīlestība, lai apčubinātu katru augu. Katrs no šiem ciemošanās stāstiem man ir bijis kā iedvesmas lādiņš sava dārza izveidei, jo latvietis bez dārza nevar. Mums vajag kaut vai mazu dārziņu, kur izaudzēt dilles, zemenes vai kartupeļus, vajag vietu, kur aiziet un atslēgties no ikdienas steigas, vajag vietu, kur iestādīt pavasara vēstneses tulpes vai vecmāmiņas mantojumā atstātās dālijas.

Lai šie stāsti arī jums, lasītāji, kalpo par iedvesmas lādiņu sava dārza izveidei, esošā pilnveidošanai vai varbūt kāda jauna telpauga iegādei! Par ziedošu un sakoptu Latviju arī 2020. gadā!