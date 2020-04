LU Botāniskajā dārzā pārvērtības piedzīvo sukulentu siltumnīca

Lai gan Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza augu mājas pašlaik ir slēgtas publiskai apskatei, tas nenozīmē, ka darbs tajās ir apstājies. Pašlaik augu kopšanas speciālisti cītīgi strādā pie Sukulentu siltumnīcas pārveides, vēsta informācija LU Botāniskā dārza mājaslapā.

Kā skaidro LU Botāniskā dārza pārstāvji, sukulentu siltumnīcas iekārtojuma pārmaiņas tiek veiktas, lai labāk demonstrētu sukulento augu daudzveidību un ģeogrāfiskās atšķirības. Labiekārtošanas darbu ietvaros paredzēts apmeklētājiem atvērt arī trešo sukulentu siltumnīcas daļu, kurā būs apskatāms Āfrikas sukulentās floras ekspozīcijas turpinājums. Tajā varēs aplūkot aloju (Aloe) kolekciju, no kurām vispazīstamākie ir ārstniecības augi – kokveida (Aloe arborescens) un īstā aloje (Aloe vera), kā arī krassulu (Crassula) ģints un sansevjēru (Sansevieria) ģints kolekciju.

Pēc ierastās darba kārtības atjaunošanas sukulentu siltumnīca apmeklētājus varēs sagaidīt jaunā un uzlabotā veidolā. Paredzēts, ka sukulentu siltumnīca apmeklētājiem jaunajā veidolā būs apskatāma 2020. gada vasarā.

LU Botāniskā dārza pārstāvji atgādina, ka sukulentu siltumnīcā aug tuksnešu un pustuksnešu augi, kas pielāgojušies dzīvei sausā un karstā klimatā ar krasām diennakts temperatūras svārstībām. Sukulentu siltumnīcas kolekcijā apskatāmi aptuveni 700 dažādi sukulentie augi no Amerikas, Āfrikas un citiem pasaules karstajiem un arīdajiem jeb sausajiem reģioniem.

Sukulentu siltumnīcas pirmajā daļā ir apskatāmi augi no Ziemeļamerikas dienvidu, Centrālamerikas un Dienvidamerikas tuksnešiem un pustuksnešiem. Ekspozīcijā plaši pārstāvētas agavju (Agave), laimiņu (Sedum), eševēriju (Echeveria) ģintis un kaktusu dzimta (Cactaceae) ar mammilāriju (Mammillaria), astrofītu (Astrophytum), ferokaktusu (Ferocactus), opunciju (Opuntia), gimnokalīciju (Gymnocalycium), ehinopšu (Echinopsis), stenokaktusu (Stenocactus) un citām ģintīm.

Savukārt sukulentu siltumnīcas otrajā daļā dominē no Āfrikas sausajiem reģioniem nākušie augi, īpaši lielā daudzveidībā – Dienvidāfrikas un Madagaskaras flora. Āfrikas sausajiem reģioniem raksturīgas sukulentās eiforbijas (Euphorbia), no kurām daudzas vizuālās līdzības dēļ nereti tiek jauktas ar kaktusiem. Ekspozīciju papildinās senēciju (Senecio) un kalanhoju (Kalanchoe) ģints pārstāvji. Kā informē LU Botāniskā dārza pārstāvji, pēc labiekārtošanas darbiem siltumnīcas vitrīnās būs apskatāma Dienvidāfrikas sauso reģionu sukulentā flora no Kāpzemes un Karū, piemēram, litopši (Lithops), stapēlijas (Stapelia), havortijas (Haworhia), gastērijas (Gasteria). Āfrikas sukulento floru siltumnīcas otrajā daļā papildinās arī mamilāriju (Mammillaria) un citu kaktusu kolekcija.

Botāniskā dārza pārstāvji informē, ka augu mājas ir senākā un zināmākā LU Botāniskā dārza iekštelpu ekspozīcija, un tajās ir apskatāma dažādu pasaules daļu flora – Āfrikas, Amerikas, Āzijas, Austrālijas un Eiropas silto reģionu augi. Augu mājas veido trīs atsevišķas siltumnīcas, kurās augi izvietoti pēc ekoloģiskā, ģeogrāfiskā un sistemātiskā principa, pielāgojot siltumnīcu apstākļus tiem, kas valda augu dzimtenē. Augu mājas veido trīs atsevišķas siltumnīcas – subtropu, tropu un sukulentu.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka ārkārtas situācijas dēļ ir publiskai apskatei ir slēgtas LU Botāniskā dārza augu mājas, kā arī Nacionālā botāniskā dārza Oranžērija, bet apmeklētāji joprojām var baudīt āra ekspozīcijas.