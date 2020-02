Vieta, kur pavasaris nebeidzas nekad, – tā var teikt par mikrosalātu audzētavu "Greenery", kas atrodas Brasas apkaimē. Lielās paplātēs četros stāvos šeit aug 15 dažādu veidu mikrosalāti, kas savas lapiņas stiepj pretī košajām LED gaismām.

Šis būs stāsts ne tikai par mikrosalātiem, bet arī par to, kā dzīvē var sastapties divi līdzīgi domājošie, kas apvienojoties var radīt iespaidīgas lietas, par kurām sākumā pat nebija sapņojuši. Kaspars Purlācis un Mārtiņš Kaugars – "Greenery" mikrosalātu audzētavas saimnieki, kuri, saliekot savas radošās idejas un prasmes, radījuši savu mikrosalātu pasauli, kuras pamatā ir roku darbs, ne roboti.

"Šī ir viena no Baltijā lielākajām "City Farming" koncepta audzētavām, šeit mēs audzējam mikrosalātus un garšaugus," sarunas sākumā iepazīstina Kaspars, kurš kopā ar Mārtiņu izved nelielā ekskursijā pa 500 kvadrātmetrus plašajām telpām, no kurām 200 kvadrātmetros LED gaismās gozējas 15 dažādu veidu mikrosalāti – zirņi, sinepes, rukola, sarkanais kāposts, sarkanās sinepes, sarkanie redīsi, saulespuķes, redīsi, mini zaļais baziliks, mini sarkanais baziliks, mini avotkreses, kviešu zelmenis, kressalāti, brokoļu mikrosalāti un biešu mikrosalāti. "Latvijā visiem jau tas pazīstamākais ir zirnis, bet zirnis ir tikai viens no produktiem," norāda Mārtiņš, un Kaspars piebalso: "Zirnis mūsdienās arī nav tas vadošais. Tagad lielā cieņā ir redīsu, saulespuķu un sinepju mikrosalāti."

Veiksmīgais tandēms

Mārtiņš, kā uzsver Kaspars, šeit ir galvenais audzēšanas speciālists, jo viņš augus audzē no bērna kājas, turklāt ir izmācījies par agronomu. Mārtiņa vecāki deviņdesmitajos audzējuši mikrosalātus, un nu viņš ir pārņēmis vecāku iesākto, jo viņi ir devušies pensijā. Savukārt Kaspars Daugavpilī ražo substrātus un organisko mēslojumu, kurā tiek audzēti visi zaļumi. Tas bijis likteņa pirksts, ka abi pirms trim gadiem satikušies. Tā nu viņi izveidojuši uzņēmumu "Greenery", kurā tagad jau tiek audzēti 15 dažādu veidu mikrosalāti – sākot no zirņiem līdz pat brokoļiem. "Mēs pirms trim gadiem sākām kopā eksperimentu ar augsnēm, bija ļoti labi rezultāti, tā mēs izdomājām apvienoties un uztaisīt kaut ko lielāku un interesantāku, kopā taču vieglāk nekā vienam," uzsver Kaspars.