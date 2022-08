Nāvējošākais pasaulē un veltījums kosmosam – unikālākie dārzi

Neaptverami skaists dārzs, kuru lūkot jādodas džungļu biezoknī, vai dārzs, kurš zeļ uz daudzstāvu nama jumta, – dārzu vajag ikvienam un ikvienā vietā. Šoreiz aizmirsīsim par klasiskajiem daiļdārziem un aplūkosim vietas, kas radītas, ļaujot vaļu vistrakākajām idejām un kalpojot kā paraugs tam, ka dārzu, ja patiesi to vēlas, var izveidot teju jebkur.

Meksika: sirreāls dārzs džungļu biezoknī

"Las Pozas" – šādi nodēvēts dārzs, kas paslēpts Meksikas džungļos blakus upei ar satriecoši skaistiem ūdenskritumiem un nu ir viens no tūristu iecienītākajiem galamērķiem valstī. To radījis Edvards Džeimss – britu dzejnieks, mākslinieks un sirreālists, kuru pasaulē zināmais mākslinieks un sirreālists Salvadors Dalī reiz raksturojis kā "trakāku par visiem sirreālistiem kopā". Džeimss Meksikas džungļos izveidoja skulptūru dārzu, kas nav radīts pēc pieņemtajām arhitektūras normām, ievedot cilvēkus pasaulē, kur fantāzija mijas ar realitāti. Mākslinieks to dēvējis par Ēdenes dārza atspoguļojumu.

Sākotnēji teritorija Meksikas džungļos kalpojusi par vietu, kur nodoties dažādu veidu orhideju audzēšanai, taču nepieredzēts aukstums 1962. gadā orhideju kolekciju iznīcināja, tādēļ mākslinieks nolēma veidot mūžīgu dārzu, uzbūvējot betona konstrukcijas, kas atgādina ziedu elementus. Bez gigantiskajām ziedu skulptūrām dārzu rotā kolonnas, gotiskā stilā būvētas arkas, milzīgi vārti, paviljoni un spirālveida kāpnes. Iespaidīgajā dārzā ir viegli apjukt – lai gan liekas, ka dažādās kāpnes un tiltiņi aizvedīs uz jaunu vietu, iespējams, vēlreiz aplūkosi jau redzētu skulptūru – sirreālists un mākslinieks darbus lielākoties radīja noapaļotā un netradicionālā formā, tādēļ, aplūkojot no dažādiem leņķiem, tie izskatās citādi. Gar takām izveidotas skulptūras čūsku, roku un galvu formā, un ar unikalitātes pieskārienu radītas arī praktiski izmantojamās ērtības dārzā – vanna, kurā Džeimss mazgājies, veidota acs formā. Kamēr mazgāšanās notiek acs zīlītē, acs baltumā mierīgi peldas karpas.