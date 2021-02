Noslēdzies mazpulcēnu pupiņu audzēšanas projekts – tās nonākušas lielveikalu plauktos

Pagājušajā vasarā portāls "Tavs Dārzs" sekoja līdzi mazpulcēnu gaitām pupiņu audzēšanā, un šis projekts beidzot ir noslēdzies – pupiņas nonākušas lielveikalu tīkla "Maxima" plauktos. Kopumā projektā pērn piedalījās 31 mazpulcēns no 15 Latvijas mazpulkiem. Tie kopumā izaudzēja vismaz 320 kilogramus pupiņu, kas sapakotas 1500 paciņās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka pērn, sadarbojoties ar zemnieku saimniecību "Ezerkauliņi", mazpulcēni sēja un audzēja pupiņas. 96 kilogrami pupiņu aizceļoja pie 45 mazpulcēniem 15 Latvijas novados. Katram mazpulcēnam tika atvēlēti divi kilogrami ar krūmu pupām 'Borlotto Red Top' un kāršu pupām 'Phaseolus coccineus Spagna bianco', kā arī klāt pupiņām tika pievienota informatīva lapa par pupiņu audzēšanu, kurā detalizēti izklāstīts pupiņu sēšanas attālums, kā arī katras pupiņu šķirnes specifika. Pupiņu audzēšanas projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Portāls "Tavs Dārzs" maija izskaņā vēroja, kā čaklie "Daugmales dzirkstelītes" mazpulcēni sēja pupiņas, bet septembra izskaņā aplūkojām izaugušās pupiņas, kuras vējš jau bija krietni papluinījis. Arī Lūšu ģimene Daugmalē daļu sava dārza atvēlēja projektam. Maijā brāļi Oto, Raivo un Rodrigo Lūši vagās rūpīgi sasēja pupiņas, turklāt brāļiem pupiņu sēšanā pievienojās arī brālēns Markus Geks, kurš arī ir "Daugmales dzirkstelītes" dalībnieks. 2019. gadā mazpulcēni projektā audzēja burkānus, bet pērn viņu dārzā auga pupiņas.

Sarunā ar portālu "Tavs Dārzs" mazpulcēns Raivo Lūsis atzīst – pupiņu sēšana bija vieglāka par to novākšanu un pakošanu. "Novākšana nebija viegla, jo pupiņas rudenī vēl bija zaļas, daudzas bija jāšķiro. Pirmās nogatavojās krūmu pupas 'Borlotto Red Top' . Tās sākām novākt 11. oktobrī, bet kāršu pupas 'Phaseolus coccineus Spagna bianco' sākām lēnām vākt 17. oktobrī. Pēdējās pupiņas no lauka novācām novembra beigās, decembra sākumā," stāsta mazpulcēns. Viņš atklāj, ka negatavās pupiņas salika pie radiatoriem žāvēties. Savukārt tad, kad tās beidzot bija izžuvušas, viņš kopā ar brāļiem un brālēnu nosvēra un bēra kastītēs. Pakošana aizņēmusi vairākas dienas, jo pupiņas bija ne tikai jāsasver, bet arī jāizšķiro, kā arī – katrai paciņai bija jāuzlīmē virsū uzlīmes. Taujāts par to, vai nākamgad arī piedalīsies šādā projektā, viņš atbild apstiprinoši.

Foto: Publicitātes attēli

Attēlā ir Oto, Raivo un Rodrigo – Lūšu ģimenes čaklie saimnieki, kuri ir arī Daugmales mazpulka "Dzirkstelīte" mazpulcēni. Starp citu – Oto Lūsis šogad saņēma arī augsto Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs 2020" galveno balvu nominācijā "Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks".



Kā informēja SIA "Maxima Latvija" pārstāve Liene Dupate-Ugule, mazpulcēnu lolotā raža pieejama lielākajos "Maxima XXX" formāta veikalos īpašā mākslinieces Karīnas Volbetas veidotā stendā. Māksliniece ir vairāku zināmo bērnu grāmatu "Miglas Kamoliņš", "Kaštanka" un citu ilustrāciju autore. Mazpulcēnu audzētās pupiņas nopērkamas trīs "Maxima XXX" formāta veikalos – tirdzniecības centrā "Akropole", tirdzniecības centrā "Riga Plaza", Kārļa Ulmaņa gatvē 88. Pupiņu audzēšanā piedalījās 15 čaklākie mazpulki – 808. Puzes mazpulks, 139. Nīcas mazpulks, Sējas mazpulks, 541. Zantes mazpulks, Rēzeknes mazpulks "Taurenītis", Stoļerovas mazpulks, Daugmales mazpulks "Dzirkstelīte", 196. Bejas mazpulks, 36. Viesītes mazpulks, Valdemārpils mazpulks, 477. Nautrēnu mazpulks, 239. Kārķu mazpulks, Upesgrīvas mazpulks un Liepupes mazpulks.

"Mēs patiesi priecājamies, ka jau desmito gadu pēc kārtas varam sniegt bērniem un jauniešiem praktisku ieskatu uzņēmējdarbībā un izaudzēto ražu realizēt tieši "Maxima" veikalos. Šis ir īpaši lolots projekts, jo sniedz būtisku ieguldījumu bērnu prasmju attīstīšanā, sākot jau no sēklu iesēšanas un beidzot ar izaudzētās produkcijas nokļūšanu veikala plauktā līdztekus citai produkcijai no vadošajām saimniecībām un citiem lielākajiem ražotājiem. Ikviena mazpulcēna dalība šajā projektā ne tikai pilnveido zināšanas par uzturu, dārzniecību, bet ir arī nozīmīgs atspēriena punkts nākotnei. Iespējams, ka, pateicoties šim projektam, kāds no dalībniekiem izvēlēsies savu nākotni saistīt ar lauksaimniecību un uzņēmējdarbību," stāsta SIA "Maxima Latvija" iepirkuma departamenta direktors Edvīns Lakstīgala.

"Ik gadu bērni un jaunieši audzē kādu kultūru, attīstot savas saimniecības prakses. Šāda jauniešu iesaiste mums kalpo kā izglītojošs projekts, parādot, ka lauksaimniecībā Latvijā ir liels izaugsmes potenciāls. 2020. gada projektā mazpulcēniem tika piedāvāts audzēt pupiņas, kas kalpo kā izteikti veselīgs sabalansētas ēdienkartes papildinājums jebkurā vecumā. Pupiņas sanāca iesēt vēlu pavasarī, veidojot īpaši paredzētas kārtis, pēc tam rūpīgi laistot un kopjot, un pēc tam jau septembra beigās novācot ražu, lai tās žāvētu un pēc tam jau safasētā veidā, videi draudzīgā iepakojumā piedāvātu "Maxima" veikalu klientiem," stāsta "Ezerkauliņi" mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Laura Kļaviņa.

Mazpulcēnu pupiņu raža veikalu plauktos:



Kā "Tavs Dārzs" iepriekš pastāstīja KS "Baltijas dārzeņi" produktu attīstības speciāliste Laura Kļaviņa, pērn mazpulcēnu biznesa projektam "Krāsainie burkāni" pieteicās 112 mazpulcēni no 32 mazpulkiem. 30 mazpulcēni no 15 mazpulkiem pārdeva kvalitatīvus 1647 kilogramus burkānus zemnieku saimniecībai "Ezerkauliņi" un produkciju ielika "Maxima" veikalu plauktos. Savukārt citi mazpulcēni burkānus pārdeva vietējos tirdziņos vai vietējiem ēdināšanas uzņēmējiem. Šogad aprit 10 gadi kopš "Ezerkauliņi" sadarbībā ar lielveikalu tīkliem piedāvā mazpulcēniem iesaistīties dažādu lauksaimniecības kultūru audzēšanas projektā.