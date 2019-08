Pašai savs pingvīns un sēnes: Saulcerītes pieredze dārza 'iemītnieku' veidošanā

Dārzs nav tikai vieta, kurā plaukst puķes un sārtojas tomāti - tā ir arī platība, kurā iespējams radoši izpausties. Pēdējā laikā arvien lielāku popularitāti iekaro dārza elementu veidošana, dažādas lietas un priekšmetus izmērcējot cementa maisījumā. Šoreiz iepazīstināsim ar Saulcerītes Puzanovas pieredzi, kuras apsaimniekotajā dārziņā šobrīd vietu atradis gan trusis un pērtiķis, gan arī pingvīns un citi "iemītnieki".

Radošā darbošanās Saulcerītei nav sveša. Sarunā ar "Tavs Dārzs" viņa atklāj, ka pirms trim gadiem vietnē "YouTube" esot ieraudzījusi, kā no frotē dvieļiem un cementa ir iespējams uztaisīt vāzes, un kopš tā laika vairāk ieinteresējusies par iespējām, kā kaut ko neparastu izveidot pašai. "Man iepatikās – sanāca trīs svečturi no aizkariem un trīs vāzes no frotē dvieļiem. Taču tur vajag diezgan daudz ūdens, tāpēc domāju – trīs uztaisīju, būs jau labi." Tiem vietu viņa atradusi savā pilsētas piemājas dārziņā.

Pati Saulcerīte ir no Valmieras, taču pirms gada viņai dota iespēja apsaimniekot lielāku dārziņu, kas atrodas Brenguļu pagastā, vasarnīcu kooperatīvā "Pūpoli". Tad viņa nolēma, ka iepriekš izmēģināto varētu paplašināt, taču vienlaicīgi viņa piebilst: "Kamēr citi "YouTube" skatās uz kaķīšiem vai citām lietām, es vairāk skatos, kā gatavo ēst, kā audzē puķes, jo man pašai absolūti nav zaļo pirkstiņu. Tur arī ieraudzīju idejas ar cementa veidojumiem." Sieviete stāsta, ka viņai patīk eksperimentēt un ir no tām, kura vienmēr redzēto izmēģina.

Pēc cementa veidojumu video noskatīšanās, Saulcerīte pamazām sākusi tos darināt arī pati. Sākumā viņa pamēģinājusi cementēt dažādas lupatas, bet pēc tam pievērsusies mīkstajām mantiņām un to cementēšanai. Soli pa solim viņa "Tavs Dārzs" lasītājiem arī atklāj, kā izveidot, piemēram, sēnes, kas kalpo kā interesants dārza elements.

"Lai uztaisītu sēnītes, vajadzēja cementu, ūdeni un kaprona zeķes vai zeķubikses. Tad veido cementa masu, kas katram ir tīrais eksperiments." Viņa teic, ka arī biezumu katram jāskatās individuāli un pēc izjūtām – gluži kā gatavojot ēst. Tāpat Saulcerīte skaidro, ka bieži atkāpjas no normām, jo nereti nav nepieciešamās "sastāvdaļas", tomēr tad viņa atrod kaut ko citu, kas liekamies vietā. Formu senītēm viņa piedod tādu, kā parādīts video. Vēl sieviete piebilst, ka katra sēnes daļa jātaisa atsevišķi - pēc tam tās jāatstāj sacietēt. "Tad es braucu atkal pēc nedēļas un lieku visu kopā, cementēju galviņu, piemēram, kopā ar kātiņu."

Foto: Privātais arhīvs

Saulcerīte gan piebilst, ka viņa dārza elementu gatavošanai var atvēlēt tikai nedēļas nogales, tāpēc laika vienmēr pietrūkst. "Ja kāds sēž klāt, viņš varbūt var jau pēc kādām četrām stundām lipināt kopā."

Savukārt citus dārza "iemītniekus", piemēram, mērkaķi un krokodilu Saulcerīte veidojusi, mīkstās bērnu mantiņas izmērcējot cementā. "Sākumā tās jāizmērcē cementā. Pēc tam mēģinu paķemmēt spalvas, izmazgāt actiņas un domāju vietu, kur es gribu dārzā to nolikt." Viņa teic, ka forma tiem jāmēģina piedot, pirms sakalst. "Piemēram, pingvīnam zem spārniem jāliek krūzītes, lai tie būtu augšā, jo cements ir smags un viss būs taisns." Pēc tam paliekot krāsošanas fantāzija, teic Saulcerīte. "Jāpērk akrila krāsas. Es nopirku tādas, kas labāk žūst āra apstākļos. Tad tik jāzīmē!"

Saulcerīte atklāj, ka viņas dārzā šādi dzīvo kaķis, suns, divi ronīši, pingvīns, zaķis, krokodils, divi mājas gariņi – rūķi, divas sēnes un lielās lapas. Arī lapas, uz kurām sēž dārza elementi, veidotas no cementa. "Viss, ko es daru, ir tīrā improvizācija. Staigāju, skatos apkārt, ko vēl varētu iecementēt. Pagaidām esmu ar to aizrāvusies." Viņa piebilst, ka arī baseins veidots no lupatām. "Ja pārējie apkārt lika akmeņus, es izdomāju, ka varētu iecementēt formu no dvieļiem. Man ir cementētais baseins."

Tuvākajā laikā Saulcerīte plāno pati dobēm izveidot cementa maliņas – lai norobežotu taciņas no dārziņa, kā arī iecementēt koalas lāci, kas viņu katru reizi sagaidītu. Savukārt nākamajā vasarā viņa plāno izveidot īpašu vietu putniņiem, kur viņi var apsēsties un padzerties ūdeni.

