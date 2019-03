Pasakaini skaistais parks Šveicē, kas liek aizrauties elpai

Kalni, ezers un krāšņi augi – izklausās pēc ideālas kombinācijas, vai ne? Šādu skaistumu savām acīm var redzēt Parco San Grato parkā, kas atrodas Šveicē.

Kā vēsta informācija parka mājaslapā, parks reiz bijis Karonas patrona īpašumā. To 1943. gadā iegādājās ārsts Martins Vinterhelters (Winterthalter), kuram piederēja rāvējslēdzēju rūpnīca "RIRI". Parku viņš pārvērta par savu otro rezidenci. Tolaik īpašumā arī bija stallis, jo Vinterhelteram ļoti patika zirgi. Savukārt jau 1957. gadā iespaidīgo īpašumu iegādājās Luidži Džiussani (Luigi Giussani), kurš bija Monteforno tērauda rūpnīcu administrators. Tieši šis vīrietis parkā veica ievērojamas pārmaiņas, pārveidojot ēkas par restorānu un dzīvokļiem, izveidojot brīnišķīgu parku un arī peldbaseinu, kas pašlaik pieder Koronas pašvaldībai. 1983. gadā parks tika nodots Šveices savienības bankas īpašumā, bet jau 1997. gadā to savā paspārnē paņēmis Lugano tūrisma birojs.

Kopumā parks aizņem 200 kvadrātmetrus lielu teritoriju, un tajā ir simtiem dažādu augu – sākot ar krāšņiem rododendriem un acālijām, līdz pat dažāda augstuma un formu skujukokiem. Kā teikts parka mājaslapā, šī vieta ir īsta meka dārzkopjiem un augu mīļotājiem. Jo īpaši skaisti tas izskatās aprīlī un maijā, kad rododendri un acālijas atraisa savus skaistos ziedus, kas ir dažādās krāsās, piemēram, baltā, dažādu nokrāsu rozā un citās.

Īpašu šarmu parkam piešķir tas, ka ta tas atrodas 690 metrus virs jūras līmeņa, kā rezultātā var baudīt pasakaini skaistus skatus uz dārza apkārtni, kalniem un Lugano ezeru.

Foto: Shutterstock

Lai varētu parku izbaudīt pilnībā, tajā ir izveidotas sešas tematiskās takas – "Ainaviskā taka," "Pasakainā taka," "Relaksējošā taka," "Botāniskā taka," "Mākslinieciskā taka" un "Sajūtu taka". Kā teikts parka mājaslapā, tad "Pasakainā taka" un "Relaksējošā taka" ir īpaši piemērotas un domātas ģimenēm ar bērniem.

"Botāniskajā" takā var iegūt informāciju par augu veģetāciju, tāpat pie augiem ir plāksnes, lai varētu atpazīt to, no kurienes augi ir, kā arī to nosaukumus. Kopumā šī taka ir 1,7 kilometrus gara. "Ainaviskās takas" nosaukums visu jau pasaka priekšā, proti, no šīs takas paveras skats uz visām parka debesspusēm. Šī taka ir 2 kilometrus gara. Savukārt "Relaksējošā taka" ir visvienkāršākā no takām, jo tā izveidota tā, lai pastaigas būtu vieglas un relaksējošas. Lai apskatītu pilnībā "Relaksējošo taku," jārēķinās ar 1,5 kilometru lielu pastaigu. Arī "Pasakainās takas" nosaukums visu pasaka priekšā pats par sevi, jo gājiens pa to būs salīdzinoši mazs, proti, vien 250 metri, bet toties apkārtne būs krāšņa un iespaidīga. Šī taka ir netālu no bērnu rotaļu laukumiņa, kur mazie ķipari varēs aplūkot acāliju skaisto ziedēšanu un izglītoties par to augšanu. Ja vēlies apskatīt "Māksliniecisko taku," tad varam pačukstēt, ka tur tevi sagaidīs dažādas mūsdienu mākslinieku radītas skulptūras, bet "Sajūtu taka" liks sevī atklāt no jauna dažādas sajūtas, piemēram, sajust ar pēdām čiekurus.

Foto: Shutterstock

Parks ir atvērts visiem gribētājiem, turklāt tajā arī nav ieejas maksas. Vairāk par šo parku vari uzzināt šeit.

Savukārt šeit var aplūkot "Instagram" lietotāju uzņemtos fotoattēlus, kuros redzams parks visā savā krāšņumā:

Rakstā izmantota informācija no mājaslapas "parcosangrato.ch".

