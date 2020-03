Antra un Aigars Zeiliņi ir saimnieki savā ķiploku pasaulē vārda vistiešākajā nozīmē – viņi Olaines novadā izlolojuši savu saimniecību "Ķiploku pasaule", kurā ne tikai bioloģiski audzē ziemas ķiplokus, bet arī rada fantastiskus produktus no veselīgajiem ķiplokiem, piemēram, ķiploku ledenes, tēju, dažādas mērces un ne tikai. Viņi rīko degustācijas un labprāt izvadā arī pa saviem ziemas ķiploku laukiem, iepazīstinot arī citus ar savu kaislību. Iepazīstieties – ziemas ķiploku entuziasti no Olaines novada, kuru dzīslās, kā paši smej, rit asinis ar ķiploku piešprici.

Ķiploku stāsts Uzvaras Līduma "Annās" sācies pirms deviņiem gadiem, kad ekonomiskā krīze ģimenē ieviesusi savas korekcijas, kā rezultātā nolemts izveidot savu ģimenes biznesu, audzējot ziemas ķiplokus. "Nolēmu strādāt pati sev, nevis kaut kam citam," atzīst saimniece. Abi ar vīru ir izbijuši biroja darbinieki, kuri 0,5 hektārus lielā zemes platībā ik gadu iestāda ap 500 kilogramiem ziemas ķiploku, bet sezonas beigās novāc 2 tonnas ķiploku. Sākumā ap ķiplokiem rosījusies Antra, Aigars piepalīdzējis, jo viņš toreiz strādājis algotā darbā, bet nu abi ir ievilkti lielajā ķiploku valstībā. "Kad mēs sākām audzēt, Latvijā nebija daudz ķiploku saimniecību, kas veikalos piedāvātu vietējo ķiploku. Tirdziņos varbūt nedaudz bija. Tā es nolēmu, ka audzēšu tieši ķiplokus un tiem došu savu pievienoto vērtību."

Visu sākuši no nulles, nopirkuši aizaugušu lauku, kuru deviņu gadu laikā iekopuši, uzrakuši zemi un uzslējuši siltumnīcu, lai audzētu tomātus, bet paši dzīvojuši sešu kilometru attālumā no Uzvaras Līduma "Annām". Pirmajos gados ķiplokus viņi norakuši ar dakšām, jo tehnikas vēl nav bijis, bet ar laiku iegādājušies arī to. Šeit arī lēnā garā top pašiem sava māja, apkārt tai ir iekārtots daiļdārzs ar dīķi un siltumnīcām, kā arī ir uzslieta "Ķiploku pasaules" darbnīca, kura sākumā bija iecerēta kā traktora novietne.

Kā atzīst Antra, viņai nav interesanti audzēt ķiplokus vairumā, tādēļ visvairāk uzmanības tiek atvēlēts ķiploka radošai pasniegšanai. Ķiplokus viņi audzē tik daudz, lai paši ģimenē var tikt galā ar plantācijām, to kopšanu un arī ķiploku novākšanu, jo viss šeit ir roku darbs. Katrs ķiploks tiek rūpīgi apčubināts, nemaz nerunājot par to, ka visi produkti no ķiplokiem tiek gatavoti un iesaiņoti uz vietas. "Tāpēc mēs darām tik, cik fiziski varam izdarīt," norāda Antra. "Mēs arī iztiekam no tā, citu darbu mums nav. Tas ir pierādījums, ka ar sešiem hektāriem var iztikt un dzīvot, nav jābrauc uz ārzemēm," atzīst saimnieks Aigars. "Es arī ekskursijā atbraukušajiem bērniem, kas lūko karjeras iespējas, teicu – lai mācās ārzemēs, bet lai paliek un strādā Latvijā. Lai nav jāpārdod Latvija svešiem un lai sveši nenāk iekšā. Lai paši būtu savas zemes saimnieki," vīra teikto papildina Antra.

"Tavs Dārzs" Zeiliņu ģimene stāsta par savu aizraušanos ar ziemas ķiplokiem, to, cik radošos veidos var pasniegt augu, kā arī dalās ar praktiskiem padomiem veselīgā ziemas ķiploka audzēšanā.