Tramvaja sliežu ielokā aiz Pārdaugavas vecajai apbūvei raksturīgās dēļu sētas notiek kāda dārza atdzimšana. Te izskatās pēc mazas paradīzes, kur viss aug šķietami savā vaļā. Krišjānis Trumpe kopā ar draudzeni Rutu Zommeri te saimnieko pēc permakultūras principiem. Ideālisti? Naivi pilsētnieki? Viņi paši domā, ka dārzs ir glābiņš. Ne tikai pilsētniekiem, bet mums kā sabiedrībai kopumā.

Puķes, visdažādākie zaļumi, tomātu un piparu rindas plastmasas podos, baltais āboliņš, vecas ābeles, jāņogu krūmi, gurķi, kas iestādīti vecā vannā, korinšu krūmi dārza stūrī – dārzā viss zied un lekni zaļo pat šīsvasaras tveicē.

"Te bija haosa valstība," saka Krišjānis Trumpe. Kopā ar Rutu viņi dažu gadu laikā aizaugušo un laikmeta uzslāņojumu pilno zemes pleķīti atkal pārvērtuši zaļojošā dārzā. "Tagad haoss ir kontrolētāks, bet joprojām cenšamies saglabāt to haosa sajūtu. Kad to visu sāku, iedvesmojos no Umberto Eko. Ļoti iespaidojos no "Rozes vārdā" aprakstītā klostera dārza, kur mūki tur, kalna galā, pilī, audzēja visu nepieciešamo. Viss, ko esmu darījis, – esmu centies panākt slēgtā klostera dārza sajūtu," saka Krišjānis.