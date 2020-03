Pilsētas dārza dienasgrāmata. 2. daļa

Iesākumā – nevaru nepieminēt faktu, ka Latvijā un visā pasaulē šobrīd ir ļoti trauksmains laiks. Mūs uztrauc mūsu un mūsu tuvinieku drošība, veselība un tas, kāda dzīve būs pēc tam. Kamēr atbildes uz to vēl nezina neviens, labākais, ko mēs varam darīt, ir palikt mājās. Nav jau viegli tā mierīgi palikt mājās. Domas grūti apstādināt. Tādēļ esmu pamanījusi, ka daudzus pārņem "stress baking" (no angļu valodas: ēst gatavošana, lai aizdzītu satraukumu) niķis. Tas palīdz aizmirsties, ļauj darīt lietas, no kā ir acīm redzams (un vēderam jūtams) iznākums. Smejos, ka man ir "stress gardening" – dārza darbu untums, lai aizdzītu savu satraukumu. Tādēļ pastāstīšu, ko pa šīm izolācijas nedēļām esmu sastrādājusi.

Ieva Reinholde ikdienā strādā satura mārketinga studijā, bet viņas sirdslieta ir augi, jo īpaši – rūpes par ēdamajiem augiem. Viņa ir zaļā "Instagram" konta "@uz palodzes" saimniece, kuras aprūpē ir vairāki desmiti augu – sākot no garšaugiem un sukulentiem līdz pat modīgajai monsterai. Ieva zināšanas par augiem papildina, lasot informāciju interneta portālos, apmeklējot Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu kopšanas kursus, kā arī smeļoties gudrības no saviem radiniekiem, kuri saimnieko dārzkopības veikalā "Kurmītis".

Ar "Tavs Dārzs" lasītājiem Ieva dalās savā pieredzes stāstā par augiem, kurus audzē uz palodzes, darāmajiem darbiem pavasarī tieši iekštelpās, kā arī neveiksmēm, kuras piedzīvojusi ar augiem. Viņas piedzīvojumus turpmāk vari lasīt pilsētas dārza dienasgrāmatā.

Uzklausīt ieteikumus

Savā "Instagram" kontā uzdevu jautājumu – kādas ēdamās lietas iesaki man audzēt uz balkona? Populārākās atbildes bija: dažādi garšaugi, cukurzirnīši, daži sakņaugi, ja ir tāds dziļāks pods. Tas mani ļoti iepriecināja, jo jau "Pinterest" biju noskatījusi kartupeļu un burkānu audzēšanu. Varot izaudzēt arī cukini! No draudzenes tikšu arī pie ķirbju stādiņa. Pat ja neizaugs trīs kilogramus smags ķirbis un krēmzupai nesanāks, ķirbju lapas varētu veidot skaistu "dzīvžogu". Es tā vismaz šobrīd to iztēlojos.

Runājot par ieteikumu uzklausīšanu... šobrīd dārznieku "Facebook" grupās ir tik asas un spraigas diskusijas, ka mana izvēle ir no tā visa nedaudz distancēties. Tas ir tāpat kā ar labāko rasola recepti – katrai saimniecei sava! Protams, ir kādi pamata noteikumi, lai šis ēdiens būtu izdevies, tāpat arī katra sēkla jāiegrūž zemē un jālaista. Bet vai ir vērts strīdēties par to, kurš to dara "pareizāk"?

Darīt pēc sava prāta un eksperimentēt

Jo vairāk lasu, "kā jādara", jo vairāk spītīgi daru pēc sava prāta. Un, ja izdodas kas tāds, par ko citi teica "Nu nebūs!", man ir lielum lielais prieks! Vienā pārtikas iegādes reizē iegādājos arī diļļu, redīsu un pētersīļu sēklas (es gan silti ieteiktu apmeklēt manu radinieku veikalu "Kurmītis" uz Tallinas ielas un sēklām paredzētos līdzekļus atstāt mazajam ģimenes uzņēmumam, ja ir iespēja). Un kas par to, ja man nekas neizdosies? Bet, ziniet, izdevās! Balkona kastē uztaisīju gandrīz īstu dārza dobi.

Mācos no savām kļūdām. Vajadzēja likt vairāk augsnes, lai kastes malas nemet ēnu.

Nopriecājos, ka dilles un redīsi lepni iznākuši saulītē, un nākamajā pārtikas pirkšanas reizē atkal aizkavējos pie sēklu stenda (tas mani uzrunā daudz vairāk par, piemēram, šokolādes stendu). Varbūt tādēļ, ka man ir tik maza pieredze, es muļķīgi ticu, ka viss sanāks. Tādēļ dublis divi – vienā kastē iesēju biešu lapas, cukini un spinātus. Otra būs tēju kastīte – citronmelisa, kumelītes un lavanda. Jau sējot gandrīz sajutu to lielisko smaržu! Protams, zinu, ka tā bija tikai mana spilgtā iztēle un alkas pēc vasaras brīvības.

Foto: Ieva Reinholde

Esmu tikusi pie šādas koka kastes. Mājās bija tikai šāds maiss, tādēļ ieklāju to.

Foto: Ieva Reinholde

Aizdzen pilnīgi visus satraukumus – rekomendēju!

Kas šobrīd aug un gatavojas

Iepriekš rakstīju, ka man nepieciešams daudzstāvu palodžu risinājums, beigās nolēmu par labu metāliskam plauktam. Tur trīs stāvos salikti dažādi podiņi, bet augšā vēl mazā siltumnīca – temperatūra tur nedaudz augstāka. Man šobrīd aug tomāti, dažādi pipari, rukola, divu veidu baziliks, salātlapas, timiāns, piparmētra un, protams, lociņi. Šī plaukta apraudzīšana ir mans rīta rituāls – uztaisu savu C vitamīna dzērienu un lēnā garā augus apsmidzinu ar ūdeni. Esmu iegādājusies arī mēslojumu, kurš palīdzēs stādu attīstībai, uz iepakojuma teikts – lietot reizi nedēļā. Redzēsim, kā augs!

Metāliskais plaukts iedod īstu dārza sajūtu! Tādu iespējams iegādāties "Ikea" .

Tālākie dārza darbi

Jāpabeidz logu mazgāšanas misija – pie tās atgriezīšos pēc dažām dienām.

Jāsagaida, kad kādi augi būs gatavi piķēšanai (šobrīd man ir 30 mazie tomātiņi).

Varbūt vērts ņemt baltu lapu un uzzīmēt balkona plānu.

Jau aprīļa vidū lasi Ievas pilsētas dārza dienasgrāmatas trešo daļu, kurā viņa dalīsies savā pieredzes stāstā par to, kā veicās ar augu piķēšanu, balkona plāna izveidi un logu mazgāšanu.