Pilsētas dārza dienasgrāmata. 4. daļa

Mirklis, kuru nepacietīgi gaidīju jau sen, – no sēklām izlolotos augus beidzot var pārcelt uz balkonu! Gaisa temperatūra arī naktīs jau tā ap 10 grādiem, un tādēļ beidzot iekštelpās pašiem atkal ir vieta. Tā jau ir – pavasaros visas palodzes, izslēgtie radiatori un plaukti ir nokrauti ar augu podiņiem, bet tagad gan – viņiem jauna dzīve uz balkoniem vai dārzos. Šoreiz pastāstīšu un parādīšu, kas man saaudzis un kas iepriecinājis.

Ieva Reinholde ikdienā strādā satura mārketinga studijā, bet viņas sirdslieta ir augi, jo īpaši – rūpes par ēdamajiem augiem. Viņa ir zaļā "Instagram" konta "@uz palodzes" saimniece, kuras aprūpē ir vairāki desmiti augu – sākot no garšaugiem un sukulentiem līdz pat modīgajai monsterai. Ieva zināšanas par augiem papildina, lasot informāciju interneta portālos, apmeklējot Latvijas Universitātes Botāniskā dārza telpaugu kopšanas kursus, kā arī smeļoties gudrības no saviem radiniekiem, kuri saimnieko dārzkopības veikalā "Kurmītis". Ieva nesen arī kā izveidojusi podkāstu "Uz palodzes" , kuru var klausīties "Spotify", "Apple Podcasts", "Stitcher" un arī "Youtube".

Ar "Tavs Dārzs" lasītājiem Ieva katru mēnesi dalās savā pieredzes stāstā par augiem, kurus audzē uz palodzes, darāmajiem darbiem pavasarī tieši iekštelpās, kā arī neveiksmēm, kuras piedzīvojusi ar augiem. Viņas piedzīvojumus turpmāk vari lasīt pilsētas dārza dienasgrāmatā.

Trakais istabas ķirbis

Foto: Privātais arhīvs



Pavasarī tiku pie ķirbja stādiņa – nodomāju, tas varētu būt interesants piedzīvojums. Konkrētu vietu ķirbim uz balkona nebiju izplānojusi, bet, kamēr domāju, viņš pats izdomāja veidu, kā šo situāciju atrisināt. Ķirbis nolēmis braši vīties ap iekštelpu lampiņu virteni, un, kad bija ticis līdz loga augšai, nolēmu to ieliekt pa labi. Lapas ir tiešām iespaidīga izmēra, bet pats interesantākais ir mazie "taustekļi", kā es tos mēdzu saukt. Tie mērķtiecīgi vijas, kur vien var apvīties, tādēļ ir sajūta, ka man ir nevis jauns augs, bet mājdzīvnieks. Vēl nav ziedējis, un, ja izlems dot ražu, būs jādomā par ogu "šūpulīšiem".

Foto: Privātais arhīvs

Zaļumi un gardumi balkona kastēs

Foto: Privātais arhīvs



Iepazīstieties, šis ir galvenais dārznieks Pleķis, kurš izmanto spinātu kastes radīto ēnu, lai patvertos no saules. Šajās kastēs man diezgan labi aug gan dažādi salāti, spināti, lapu bietes, gan, jā, arī redīsi! Iespējams, tos vajadzētu krietni paretināt, bet liels bija mans prieks, kad ieraudzīju – redīsi tiešām gatavojas! Neesmu gan nogaršojusi, tādēļ nemāku teikt, kā garšo. Bet spināti un salāti ir lielisks papildinājums jebkuram ēdienam, ko mājās gatavoju.

Foto: Privātais arhīvs

Putniņu "iesētā" saulespuķe

Foto: Privātais arhīvs



Ziemā uz balkona bija piekarināta putnu barotava, kur daļa no barības bija arī saulespuķu sēklas. Tā kā dažas sēkliņas mētājās uz balkona grīdas, nolēmu tās ielikt kādā podā ar zemi. Lūk, mana saulespuķe jau aug līdzās pārējām "nezālēm", kas nejauši sasējušās. Vispār arī par to interesants stāsts – podiņā izmantoju "otrreizējo" augsni, to, kas palika pāri no augiem, kas neizdīga. Pagāja laiks – un tomēr izdīga gan! Tagad saulespuķei blakus pa kādam bazilikam, salātlapai un rukolai. Pagaidām draudzīgi sadala mazo teritoriju.



Čili piparu eksperimenti

Foto: Privātais arhīvs



Kā jau rakstīju iepriekšējā dienasgrāmatas ierakstā, man ar pipariem kaut kā līdz galam neizdodas sadraudzēties. Taču pie stādiņiem esmu tikusi šā vai tā, un tagad eksperimentēju ar ziedu izņemšanu un galotņu nogriešanu (tas aprakstīts pie poda pielīmētajās lapiņās). Noskaidroju, ka čili pirmos ziedus labāk izņemt ārā – ja stāds vēl nav izaudzis pietiekami liels un ņiprs, ziedēšana tam atņemšot visus spēkus. Tā arī darīju un dažiem arī nogriezu galotnes. Tas esot gaumes jautājums, taču vēlējos patestēt, kā pipars sakuplos. Griešanas moments bija sirdi plosošs, taču rezultāts – iepriecinošs! Pāris nedēļu vēlāk sadzīti sānu zariņi un atvasītes, kas piparam piešķirs kompaktu izskatu (jā, arī te dažas "nezāles" rukolas un bazilika veidolā.)



Vertikālais dārzs

Foto: Privātais arhīvs



Ja gribas audzēt daudz un visu ko, jāsāk tā nopietnāk domāt, kā izmantot visu telpu un visas virsmas. Tādēļ līdz ar augu hobiju iesācēja līmenī cenšos apgūt arī mezglošanu – tā tapuši šie divi mezglotie turētāji, kuros aug lociņi, pētersīļi un rukola. Tā ļoti ērti pienākt un noplūkt tieši tik un to, ko sirds kāro.



Ziedu un tēju stūrītis

Foto: Privātais arhīvs



Lai arī sākotnēji biju domājusi, ka man būs tikai ēdamie augi, tomēr nenoturējos un iegādājos vienu petūniju. Pamanīju kādas meitenes "Instagram" profilā šo kosmisko petūniju un burtiski iemīlējos. Tādēļ tai blakus arī no mammas dārza divi mazi podiņi ar ziediem, kuriem nosaukumu tā arī nezinu, bet tie visu bērnību bijuši manu vecāku dārzā. Tāpat tur blakus arī aug piparmētra, citronmētra, lavanda un kumelītes, no kurām, ļoti ceru, sanāks pagatavot gardu tēju.



Nākamie izaicinājumi – melone un arbūzs



Tā, it kā man savā pilsētas dārzā nepietiktu izaicinājumu, es mājas devu arī pa vienam melones un arbūza stādiņam. Šobrīd gan tie vēl ir mazi, taču jau sāku domāt par veidu, kā ļaut tiem kāpelēt, kā arī par ogu "šūpulīšiem". "Pinterest" vidē apskatīju, ka tādus elastīgus var izveidot, piemēram, no zeķbiksēm, bet, ja tas notiks, es noteikti jums par to uzrakstīšu.

Brīvbrīdī vari noklausīties arī podkāsta "Uz palodzes" pirmo epizodi, kuras galvenā tēma ir gaisma un, protams, saule.

Lai aug un zaļo!