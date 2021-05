Rīgā sācies ievu ziedonis

Maijs nav iedomājams bez ievu ziedēšanas, un arī šogad tās raisījušas savus ziedus, ietērpjot Rīgas apkaimes baltos ziedu mākoņos.

Fotoaģentūras "F64" un ziņu aģentūras LETA fotogrāfi Rīgas apkaimēs iemūžinājusi skaisto ievu ziedēšanu. Ievu ziedēšanas laiks allaž kļūst par tādu kā fenomenu, jo daudzi atzīmē, ka tieši šajā laikā pavasaris kļūst vēss un dzestrs. Meteorologi gan norāda pretējo – ievu ziedēšanu noteikti nevajag saistīt ar vēsāka laika iestāšanos, turklāt, kā liecina novērojumi vairāku gadu garumā, tās zied arī siltā laikā.

Ievu ziedēšanas laikā nereti nākas novērot arī neparastu skatu, jo ievas tiek ietītas kāpuru tīklos. Vai tā būs arī šogad – to rādīs laiks. Šajā rakstā vari izlasīt praktiskus padomus, kā atbrīvoties no ievu tīklkodēm, savukārt šajā rakstā varēsi izlasīt interesantus faktus par ievām un to ziedēšanas laiku.

Foto: LETA

Pašlaik Rīgā zied ne tikai ievas, bet arī augļukoki, kļavas un citi augi. Rīgas dārzos un parkos ziedus raisa dažādu krāsu tulpes, narcises un citi pavasara augi. Tāpat, kā novēroja portāls "Māja&Dārzs", joprojām Uzvaras parkā var vērot sakuru ziedēšanu. Savukārt Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā var apskatīt Latvijā lielāko magnoliju kolekciju, kas maija sākumā sasniedza pilnziedu.