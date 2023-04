Rundāles pils muzejs piedāvā vairākus dārza tematikai veltītus pasākumus

Rundāles pils muzejs šogad piedāvās vairākus dārza tematikai veltītus notikumus – tradicionālus un jaunus pasākumus pils dārzā, franču gobelēnu izstādi "Ziedošie gobelēni" Rundāles pilī, kā arī starptautisku konferenci par vēsturisko dārzu pārvaldību un uzturēšanu, informē Rundāles pils muzeja sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste Andra Jakoviča.

Pasākumu sezona pils dārzā sāksies ar tradicionālo pavasara stādu tirgu, kas gaidāms sestdien, 13. maijā. Tirdziņā varēs iegādāties gan augļu koku, gan rožu un peoniju, gan citu daudzgadīgo un arī viengadīgo puķu stādus. Visu dienu darbosies stādu novietne, lai apmeklētāji varētu apvienot iepirkšanos ar pastaigu dārzā, apbrīnojot ziedošās tulpes. Stādu tirgus plānots arī rudenī – 9. septembrī.

Vasaru Rundāles pils franču dārzā ievadīs "Randiņš dārzā" 3. jūnijā, kad aicināts ikviens, līdzi ņemot piknika grozu, labā kompānijā te baudīt putnu dziesmas un priecāties par ziedošiem un zaļojošiem augiem. Pasākuma tēma šogad ir "Dārza melodijas", un īpaša programma iecerēta ģimenēm ar bērniem, kuri ornitologa vadībā varēs iepazīt putnus, kopā ar folkloristi Ilgu Reiznieci dziedāt dziesmas un iet rotaļās, kā arī apgūt putnu valodas.

Turpinot veiksmīgi iesākto pasākumu ciklu senioriem, 7. jūnijā notiks "Senioru trešdiena Rundāles pils dārzā", kuras dalībnieki uzzinās vairāk par franču dārza vēsturi un kopšanu.

Foto: Sindija Švāne

Pievēršoties dārza attēlojumam mākslā, no 18. jūnija Rundāles pils muzejā būs apskatāma izstāde "Ziedošie gobelēni", kas notiks 7. Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāles "Tradicionālais un laikmetīgais. QUO VADIS?" ietvaros. Izstādei atlasīti 15 gobelēni no "Mobilier National" krājuma Francijā par ziedu un dārza tēmu, kas tapuši laikā no 16. gadsimta sākuma līdz 20. gadismta vidum.

Savukārt pašā krāšņākajā rožu ziedēšanas laikā – 1. jūlijā – iecerēti tradicionālie Dārza svētki, kas šogad veltīti ūdens tēmai. Pasākumā varēs uzzināt vairāk par senām dārza apūdeņošanas sistēmām, būs arī iecienītais gadatirgus ar stādiem un vietējo mājražotāju produkciju, kā arī plašs bērnu spēļu un aktivitāšu klāsts. Par līksmu atmosfēru gādās Rīgas Cirka skolas dalībnieki, bet dienas noslēgumā romantiskākas noskaņas radīs dziedātāja Aija Vītoliņa.

Vasaru bagātinās arī iemīļotie klasiskās mūzikas svētki – 15. jūlijā Senās mūzikas festivāls, bet 5. augustā – festivāls "Liepājas skaņas Rundāles pilī".

Visbeidzot, 14. septembrī, sadarbībā ar Baltijas jūras piļu un muzeju asociāciju interesenti ir aicināti uz starptautisku konferenci "Vēsturisko dārzu un teritoriju pārvaldība un uzturēšana".