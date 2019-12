Sakuru ziedēšana ziemā: vai pavasarī koki plauks mazāk krāšņi

2019. gada noslēgums sagādājis dažādus pārsteigumus – vien no tiem bija sakuru uzplaukšana Uzvaras parkā Rīgā. "Tavs Dārzs" uzrunāja speciālistus, lai noskaidrotu, vai kociņu ziedēšana ziemā nozīmē, ka pavasarī neredzēsim to krāšņo rotu. Viņi skaidro, ka daži izplaukuši koki nenozīmē, ka pavasarī ziedu nebūs – viss atkarīgs no tā, cik barga būs ziema.

"Sakuru koki, kuru botāniskā izcelsme ir tuva ķiršiem un plūmēm savu bioloģisko ziemas miera periodu iziet salīdzinoši īsā laikā, atšķirībā piemēram no ābelēm, kuru miera periods ir garāks. Šogad, kad divreiz jau bijuši sniega nokrišņi, sakuru miera periods ir cauri. Kociņi "domā", ka aukstums jau cauri un sācies pavasaris, tāpēc var vērt vaļā ziedpumpurus," skaidro SIA "Rīgas meži" valdes loceklis Uldis Zommers.

Zommers arī norāda, ka, ja siltais laiks pieturēsies, un sakuras turpinās ziedēt, pēc tam, uznākot salam, ziedi un neizplaukušie pumpuri var izsalt. Ja temperatūra būs zema, bet sals nebūs ļoti bargs, koki dosies piespiestā miega periodā. Tad pavasarī, kļūstot siltākam, tie varēs krāšņi uzziedēt. Gadījumā, ja salīdzinoši silto laiku strauji nomainīs bargs sals, sakuras pavasarī neziedēs tik krāšņi kā citus gadus.

Tā kā sakuras mūsu klimatiskajos apstākļos dabā neaug, to uzturēšana prasa papildu rūpes. Zommers stāsta: "Parka dārznieki ir notinuši sakuru stumbrus ar agroplēvi, lai koku stumbri pēc iespējas mazāk ciestu no temperatūras svārstībām, sala un saules apdegumiem februārī un martā, kad dienā saule sasilda gaisu, bet naktī temperatūra nokrīt uz mīnusiem."

Savukārt SIA''Rīgas meži'' daļas ''Dārzi un parki'' Pārdaugavas iecirkņa speciāliste Daina Freimane vērš uzmanību uz to, ka parkā ir 129 sakuras. No tām uzziedējusi ir tikai viena, bet otrai ir izplaucis zars. "Atsevišķu kokaugu ziedu uzziedēšana, ja pēc īslaicīga sala un sniega iestājas ilgstošs siltuma periods, nav bieža, bet sastopama parādība," skaidro speciāliste, "augs ir uztvēris, ka pēc sniega nāk pavasaris un raisa pumpurus. Protams, ka iestājoties ziemai, izplaukušie ziedi aizies bojā, bet augam pavasarī būs nepieciešami papildus spēki jauno dzinumu veidošanai. Cerēsim uz maigu, bet pastāvīgu ziemu, kas palīdzēs augiem sagaidīt īsto pavasari un priecēt mūs ar skaistajiem ziediem."

Foto no sakuru ziedēšanas 2019. gada decembrī: