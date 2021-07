Smukuma deva no Tukuma: četri stāsti par skaistākajiem pilsētas dārziem

Mēdz teikt, ka uz Tukumu jābrauc pēc smukuma, un tā mēs pērnā gada rudenī devāmies uz rožu pilsētu, kurā netrūkst skaistu un sakoptu īpašumu. Lūk, četri no tiem!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajos dārzos ciemojāmies pērn 17. septembrī – dienā, kad spēcīgās vēja brāzmas Jūrmalā izjauca Eiropas čempionātu pludmales volejbolā. Dārzos valdīja rudenīgas noskaņas, lietus mijās ar mākoņiem, augi šūpojās vējā, bet zaļajos mauriņos vizuļoja lietus lāses.

Šajos dārzos pērn viesojāmies ne tikai mēs, bet arī žūrijas komisija, kas katru gadu vērtē sakoptākos īpašumus Tukumā. Šie dārzi jau vairākus gadus ir ieguvuši skaistāko un sakoptāko dārzu titulu, kā arī īpašas plāksnītes, kuras piestiprināt pie ēkas.

Katrs no dārziem ir unikāls, šeit saimnieki ielikuši lielas pūles un savu mīlestību, lai to izveidotu tādu, kāds tas ir pašlaik. Dārzi gadu laikā ir mainījušies laikam līdzi, un katru gadu tie tiek papildināti ar jauniem augiem. Rakstos varēsi apskatīt ne tikai fotogrāfijas no dārziem, bet arī izlasīt stāstus par dārza pirmsākumiem un saimnieku mīļākajiem augiem, bet arī to, ko viņi nākotnē plāno vēl īstenot savā dārzā.

Lasi, skaties un iedvesmojies!