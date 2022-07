Sporta pils dārzi iekļauti prestižas Eiropas pilsētu publiskās telpas balvas finālā

Projekts "Sporta pils dārzi" ir viens no pieciem finālistiem, kas pretendē uz 2022. gada Eiropas pilsētu publiskās telpas balvu. Balvas vēsturē šis ir otrais projekts no Latvijas, kas izcīnījis finālista godu, vēsta projekta idejas autore Renāte Lagzdiņa. Šogad Eiropas pilsētu publiskās telpas balvai tika pieteikti 328 projekti no 35 Eiropas valstīm. No iesniegtajiem projektiem starptautiska profesionāļu žūrija atlasījusi 25, starp kuriem arī pieci finālisti, kuri piedalīsies projektu prezentācijās 14. un 15. novembrī Barselonā, kur tiks paziņots šī gada uzvarētājs.

"Tas ir ļoti liels gods un lepnums ne tikai mums kā projekta organizētājiem, bet arī ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās un ik dienas piedalās projekta veidošanā, uzturēšanā un attīstīšanā. Esam ļoti priecīgi, ka mūsu projekts izskan starp citiem izciliem Eiropas publiskās ārtelpas projektiem un ka Rīga izskan kā vieta, kur šādiem projektiem ir mājvieta. Būt starp finālistiem jau ir uzvara," saka Lagzdiņa.

Urbānās dārzkopības projekts "Sporta pils dārzi" ir rīdzinieku veidots projekts ar mērķi atvērt un pilsētnieku izmantošanai nodot ilgi slēgto Sporta pils teritoriju. Ar iedzīvotāju dalību 2020. gadā teritorija tika sakopta un sagatavota pirmajai dārzkopības sezonai 2021. gadā. Sporta pils dārzos atrodas 140 īrei pieejami pilsētas dārzi, kā arī publiski pieejamas pļavas, kurās atrodas gleznotājas Amandas Ziemeles darbs "Kārais zobs" un mākslinieces Darjas Meļņikovas kafejnīca-kiosks, kas atvērts ikvienam interesentam no ceturtdienas līdz svētdienai vasaras sezonā.

Eiropas pilsētu publiskās telpas balva tiek piešķirta katru otro gadu kopš 2000. gada. Balva ir Barselonas laikmetīgās kultūras centra iniciatīva, un tās mērķis ir atzīt un darīt zināmus izcilākos projektus, kas rada, atjauno un uzlabo publisko telpu Eiropā. Tā atšķiras no citām iniciatīvām, kas vērsta uz arhitektu apbalvošanu un kas tiek piešķirtas ainavu projektiem, izceļot tipiskai pilsētvidei piemītošo attiecību un pilsonisko raksturu. Augsti vērtēta starp nozares profesionāļiem, finālista statuss nodrošina plašu starptautisko uzmanību un atzinību. Vairāk informācijas par balvu lasi mājaslapā.