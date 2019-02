Stikla pilis un augu paradīze – iespaidīgais Kjū Karaliskais botāniskais dārzs

Krāšņais Kjū Karaliskais botāniskais dārzs (Kew garden, Royal Botanic Garden) atrodas Londonas priekšpilsētā Kjū, Apvienotajā Karalistē. Tajā ir lielākā un daudzveidīgākā augu kolekcija pasaulē, un to ik gadu apmeklē vairāk nekā miljons cilvēku.

Kjū dārzs ir kļuvis par vēstures liecinieku cauri gadsimtiem - no 18. gadsimta līdz mūsdienām, saglabājot laika gaitā savu unikalitāti, vēsturiskās celtnes, kas laika gaitā atjaunotas, kā arī iespaidīgo augu kolekciju. Turklāt tas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Karaliskais botāniskais dārzs ne velti guvis tādu nosaukumu, jo tā pirmsākumi 18. gadsimtā ir tieši saistīti ar karalisko ģimeni. Karaliskā ģimene izmantoja Kjū pili kā savu vasaras rezidenci. Princis Frederiks un princese Augusta, kas nākotnē kļuva par vecākiem Džordžam III, izveidoja savu dārziņu apkārt pilij, kas bija daļa no Karaliskā parka. Tieši 1759. gads tiek uzskatīts par gadu, kad tika radīts krāšņais dārzs. Dārza apsaimniekošanas pienākumi vēlāk tika uzticēti Viljamam Eitonam un seram Jozefam Benkam, kas dārza kopšanā piesaistīja profesionāļus, talantīgus dārzniekus un zinātniekus. Laika gaitā dārzs turpināja augt plašumā, kļūstot par iespaidīgu mājvietu tūkstošiem augiem un ietekmīgu zinātnes izpētes centru visā pasaulē. Mūsdienās dārza platība ir vairāk nekā 120 hektāri.

Laika posms no 1840. Līdz 1863. gadam Kjū dārzā raksturojams kā uzplaukuma un attīstības periods, jo šajā laikā ir uzcelta slavenā un lielākā Viktorijas laika stikla siltumnīca pasaulē - Temperate House, kas kalpo kā ēka mērenā klimata augiem. Uzcelta Palmu māja, izveidots jauns arborētums un viena no pasaulē lielākajām herbāriju kolekcijām. Iespaidīgā Viktorijas laika stikla siltumnīca pērn tika atjaunota, un tā ir mājvieta vismaz 10 000 augiem. 4,880 kvadrātmetrus lielajā stikla pilī ir 1500 dažādu sugu augiem no pieciem kontinentiem un 16 salām. Turklāt daži no kolekcijas augiem ir klasificējami kā reti sastopami vai pieskaitāmi pie apdraudētajām sugām.

Savukārt Palmu māja, kas ir divas reizes mazāka par ēku mērenā klimata augiem, izceļas ar savu neparasto arhitektūru, jo tā atgādina kuģa korpusu vai liellaivu. Savulaik palmu mājas projekts bija ļoti moderns savam laikam, jo tajā pirmo reizi izmantotas tik lielas dzelzs konstrukcijas bez atbalstošām kolonām.

Kara laiks Kjū dārzā ieviesa savas korekcijas un zināmas grūtības. Otrā pasaules kara laikā uz Kjū dārziem tika nomestas 127 bumbas, kā rezultātā cieta arī iespaidīgā Viktorijas laika siltumnīca.

Kjū dārzs ir tik ļoti plašs un iespaidīgs, ka ar vienu apskates dienu noteikti būs par maz. Nevar nepieminēt, ka dārzs ir skaists katrā gadalaikā, piemēram, vasarās gar taciņām dobēs sastādīti 30,000 augi, kas priecē ar krāsu dažādību. Apbrīnas vērta ir arī Ūdensrožu māja, kurā var redzēt iespaidīgās milzu ūdensrozes Krusa viktorija, kuru lapas var noturēt pat trīsgadīga bērna svaru. Tāpat Ūdensrožu māja ir mājvieta arī lotusiem un citiem eksotiskiem augiem.

Šeit un šeit vari aplūkot, kā krāšņās ūdensroze Krusa viktorija zied Nacionālā Botāniskajā dārza Oranžērijas tropu zālē.

Arborētumā var aplūkot vairāk nekā 14,000 kokus, no kuriem daži ir pat saglabājušies no 18. gadsimta, piemēram, japāņu pagoda koks (Styphnolobium japonicum) un citi.

Savukārt eksotiskākas vides cienītājiem savdabīgs liksies japāņu dārzs, kurš ir sadalīts trīs struktūrās - miera dārzā, aktivitāšu dārzā un harmonijas dārzā.

Tāpat Kjū dārzā vismaz 14 hektārus aizņem arī savvaļas teritorija, kurā ir akcents likts uz neskarto dabu un dabiskumu. Tieši šajā Kjū dārza daļā ir iekārtots bērnu laukumiņš un atrodas karalienes Šarlotes nelielā māja.

Mākslas cienītāji novērtēs gleznotājas Mariannas Gortas mākslas galeriju, kurā ir apskatāmi 833 viņas radītie mākslas darbi, kuros ir attēloti augi. Savukārt neparastus iespaidus varēs gūt, ieejot iekšā objektā "Strops" (The Hive), kas ir Kjū dārza teritorijā. 17 metrus augstais objekts radīts, lai atspoguļotu bišu dzīvi. Tajā var dzirdēt bišu dunoņu, kā arī izbaudīt vizuālus specefektus.

Tā kā Kjū dārza teritorija ir iespaidīga, apmeklētājiem ir iespēja izbraukt ar speciālu vilcieniņu pa dārza teritoriju. Savukārt pasakainus skatus varēs gūt no koku galotnēm, jo dārzā izveidota 18 metrus augsta un 200 metrus gara pastaigu taka.

