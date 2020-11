Māja, kurā šobrīd dzīvo Unas un Arņa Eglīšu ģimene, ceļu uz šī brīža izskatu uzsāka pirms 20 gadiem – laikā, kad īpašums tika saņemts mantojumā no Unas vecvecākiem. Neskatoties uz vectēva dzīves laikā gūtajām veselības problēmām, šo ēku 60 gadu vecumā viņš uzcēlis pats savām rokām. Una šeit pavadījusi lielu daļu bērnības un vēl aizvien no prāta nevar izmest atmiņas par toreiz pagalmā augušajām lilijām un tulpēm. "Ļoti gribējās to visu kaut kā turpināt. Ne tieši tādā, bet savā versijā, lai caur to visu pateiktu viņiem paldies par laimīgajām atmiņām," stāsta Una. Interesanti, ka dārzs nav palicis tikai pagalmā. Tagad tā ainava pārcēlusies arī uz mājas fasādi!

Portāls "Tavs Dārzs" pie Eglīšu ģimenes Smiltenē ciemojās augusta nogalē.

Unas ome bijusi mājsaimniece, bet vectēvs strādājis bankā par inspektoru un nodarbojies ar biškopību. Lai mazliet papildinātu ģimenes budžetu, vecvecāki audzējuši sīpolpuķes, kuras ziedu un sīpolu veidā realizēja vietējā Smiltenes dārzkopības veikaliņā. Unas mamma, kura ikdienā strādāja par Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ārsti, savā brīvajā laikā palīdzēja vecākiem puķu biznesiņā, tirgojot ziedus pat Pleskavā un Karēlijā. "Tie tik bija aizraujoši piedzīvojumi!" atminas Una. Mājas saimniece stāsta, ka lilijas bijušas grandiozas – uz viena kāta rotājušies pat 17 ziedi. "Taure pie taures, kaut kas vienreizīgs! Tās bija (Pētera) Upīša lilijas. Un kāda smarža... Kad tās rotāja viesistabas galdu, aromāts izplatījās pa visu istabu!"

Kad Unas ģimene uzsāka saimniekot dzimtas mājās, pagalmā izskatījies kā kaujas laukā. Ar ekskavatora palīdzību izrakti visi augļu koki, atklāj Arnis. "Atstājām tikai jaunākās ābelītes, jo daudzas bija sašķēlušās, vējā nolūzušas," stāsta Una. "Ko varējām, to atstājām, bet pārējo taisījām pēc sava prāta. Ņemot vērā, ka vēlējāmies zālāju ierīkot ilgmūžīgu, šim darbam veltījām ļoti daudz laika un pūļu, jo vajadzēja ar lāpstām pārrakt visu zemesgabalu." Rokot zemi 30 centimetru dziļumā un izlasot no tās visu nevajadzīgo, Una un Arnis darbu veica ļoti sinhroni. "Nebija nekādu aeratoru, taču nu zālājs ir perfekts. Šobrīd mājās saimnieko arī trīs suņu meitenes, kuras izdara savu, bet vasaras pilnbriedā rodas sajūta, ka staigā pa paklāju," stāsta saimnieks.