Uzziedējis Lielbritānijā dižākais rododendrs – deviņus metrus augsts krūms

Skaistiem rozā ziediem Lielbritānijā uzziedējis dižākais rododendrs – 15,24 metrus platais un 9,14 metrus augstais krūms, kas ir lielāks nekā jebkad, vēsta "Vida Press".

Savā ziedēšanas laikā iespaidīgais rododendrs piesaista interesentus no visas pasaules, bet, tā kā pašlaik Lielbritānijā ir ārkārtējā situācija, zinātkāro pulks ir sarucis, turklāt dārzkopji šo rododendru ir "paslēpuši no publiskām apskatēm". Kā tieši notikusi šī paslēpšana, "Vida Press" neprecizē.

Šis iespaidīgais rododendrs aug Rietumu Saseksā, Horšemā, pie piecu zvaigžņu viesnīcas "South Lodge Hotel".

Kartes kreisajā pusē var redzēt iespaidīgo rododendru:

Kā uzsver "Vida Press", parasti rododendri neaug augstāki par aptuveni 2 metriem, bet šis rododendrs katru gadu nebeidz pārsteigt ar saviem iespaidīgajiem izmēriem. To pirms aptuveni 120 gadiem iestādījis Viktorijas laikmeta pētnieks Frederiks Du Kāns Godmens (Frederick Du Cane Godman), kuru ļoti fascinēja dārzkopība. Pētnieka ģimene iegādājusies šo viesnīcu 1883. gadā. Frederiks Du Kāns Godmens klasificējis vairāk nekā 50 tūkstošus augu sugu, turklāt kopā ar savu otro sievu Alisi Demī viņš izveidoja iespaidīgu reto orhideju kolekciju, loloja kalnos augošus augus, kā arī magnolijas.

Viesnīcas dārzkopis Pauls Kolins un viņa komanda pat rododendram devuši iesauku 'The Big Rhodey' ('Lielais Rodijs'), lai tas nebūtu jāsauc garajā šķirnes nosaukumā. 50 gadus vecais dārzkopis uzsvēris, ka šis ir rododendrs savos izmēros ir lielāks nekā jebkad, turklāt tas ir Lielbritānijā lielākais šādas šķirnes 'rhododendron arboreum smithii' rododendrs. Kas gan patīk šim milzenim? Dārznieks atklāj, ka tam patīk mitrums un labi drenēta augsne, turklāt ziemā laikapstākļi bijuši ļoti labvēlīgi rododendra augšanai, jo lijis lietus.

"Es esmu allaž priecīgs, skatoties uz rododendru, kad tas zied," neslēpj dārzkopis, kurš izceļ krūma diženumu. "Diemžēl – neviens nevar atbraukt un aplūkot to klātienē." Kā stāsta Kolins, parasti šajā laikā ļoti daudzi pāri ir iecienījuši šeit rīkot kāzas un fotosesijas, turklāt cilvēki tā ziedēšanas laikā brauc no visas pasaules, lai tikai klātienē apskatītu krāšņo rododendru. Kolins atminas, ka pirms dažiem gadiem uz viesnīcu speciāli braucis kāds pāris no Nīderlandes, jo viņi ir lieli rododendru fani, gribējuši redzēt klātienē skaisto ziedēšanu.

Kā stāsta dārznieks, šis ir viens no pirmajiem rododendriem – agrajiem ziedētājiem. Viņš cer, ka šī rododendra ziedēšana spēs "pacelt cilvēku garu" šajā ārkārtējā situācijā, turklāt dārzkopis pieļauj – nākamgad, iespējams, rododendrs būs vēl iespaidīgāks. "Cerams, ka līdz nākamajam gadam viss atkal būs normālās sliedēs un cilvēki varēs braukt uz šejieni, lai aplūkotu rododendru," cerību pilns ir Kolins.