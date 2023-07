Vācu skaistules Vērmaņkundzes košajā rožu dārzā

Ar tām fotografējas visi. Košas, priecīgas, atsaucīgas un nemaz ne kautrīgas – īstas "Instagram" zvaigznes! Viņas ir jaunas un spēka pilnas, atbraukušas no Vācijas, tagad jau rīdzinieces līdz sakņu galiņiem. Vērmanes dārza skaistās rozes – Rīgas parku vasaras sezonas neapšaubāmās favorītes.



Padomju okupācijas laikā parks nosaukts padomju darboņa Sergeja Kirova vārdā. Parks tad zaudēja ne tikai savu vārdu, bet arī piemiņas zīmi – 1954. gadā Annas Ģertrūdes Vērmanes piemiņas obelisku nomainīja šī padomju funkcionāra krūšutēls.

1991. gadā parks atguva Vērmanes dārza nosaukumu un tika atjaunots arī granīta obelisks, ko nu jau ieskāva aristokrātiskās rozes. Nē, ne tās, kas tagad! Tagadējās ir iestādītas 2017. gadā pēc pamatīgas rožu dobes rekonstrukcijas, ir jaunas, spēkpilnas un "augstdzimušas", jo nāk no slavenas un prestižas audzētavas Vācijā.

"Kordes Roses", kur iegādātas Vērmanes dārza rozes, ir viena no slavenākajām un senākajām rožu audzētavām Eiropā – gandrīz vai "Vērmanīša" vienaudze. Audzētavu 1887. gadā nelielā Vācijas pilsētiņā Elmshornā, netālu no Hamburgas, izveidoja 22 gadus vecs jauneklis, vārdā Vilhelms Kordess. Ar laiku viņš kļuva par atzītu rožu audzēšanas ekspertu, vēlāk biznesam pievienojās Vilhelma dēli Vilhelms II un Hermanis, kuri vēl vairāk paplašināja tēva rūpalu, un pagājušā gadsimta 30. gadu beigās audzētava gadā pārdeva vairāk nekā miljonu stādu. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc Vērmanes dārzam rozes meklēja tieši pie "Kordes Roses".

"Mēs būtu devuši priekšroku Latvijā audzētiem stādiem, diemžēl neviens rožu audzētājs nevar nodrošināt tik lielu apjomu un tādas kvalitātes vienas šķirnes stādus," stāsta "Dārzu un parku" Rīdzenes iecirkņa vadītāja Ilze Pīrāga-Gremze. "Braucām pat uz Rundāles pili rožu ziedēšanas laikā. Noskatījām, kuras šķirnes mums derētu Vērmanes parkā, taču neviens audzētājs Latvijā diemžēl nevar uzreiz izaudzēt tik lielu skaitu vienas šķirnes stādu. Tāpēc izvēlējāmies pārbaudītas vērtības. "Kordes Roses" šķirnes izvēlējāmies no kataloga kopā ar ainavu arhitekti – pēc augstuma, pēc ziedēšanas laika, pēc ziemcietības un krāsas. Izvēlējāmies tikai trīs krāsas, lai nebūtu "mazdārziņa" sajūtas."