Vai Latvijas rekords? Latgalē izaudzēta 4,90 metrus gara saulespuķe

Dārzā reizēm gadās pārsteigumi – dažreiz izaug ļoti brangi dārzeņi, citu reizi tie pārsteidz ar interesantām formām, bet dažreiz nopirktais augs neatbilst šķirnei utt. Tā arī gadījies Ievai Ūdrei Hollisai, kura savās lauku mājās Latgalē izaudzējusi 4,90 metrus garu saulespuķi.

Kā portālam "Māja&Dārzs" raksta viņas radiniece Rita Ancāne, Ievas auguma garums ir 1,65 metri, bet izaudzētā saulespuķe ir krietni garāka par saimnieci – 4,90 metri.

"Ieva savās lauku mājās Latgalē ir iekopusi skaistu dārzu, bet visiem par pārsteigumu šogad neierasti gara ir izaugusi saulespuķe," raksta Rita.

Lūk, ko pastāstīja pati saulespuķu audzētāja: "Saulespuķes sēju no dažādām veikalos pirktām sēklu paciņām un dažas no kaimiņa iedotajām sēkliņām – liku zemē pēc kārtas, pa dažām no katras paciņas. Stādot sīki nepētīju, tagad būs jāpameklē tās paciņas – varbūt vēl saglabājušās un uz kādas rakstīts, ka izaug ļoti garas saulespuķes. Kaimiņa dotās tās droši vien nav, jo neredzu, ka viņam būtu tik milzīgas saulespuķes. Saulespuķes savā dārzā audzēju priekam, skaistumam un putniņiem. Noteikti nost negriezīšu un ļaušu, lai aug un zied. Šīs garās sāka ziedēt stipri vēlu, visu laiku tikai stiepās un stiepās garumā. Bet, re, beigās uzziedēja gan!"

