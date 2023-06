Video: Rojas vidusskolā top permakultūras dārzs

Lai gan šobrīd sācies vasaras brīvlaiks, Rojas vidusskolā vēl valda rosība. Tā ir viena no septiņām skolām Latvijā, kas saņēmusi Pasaules Dabas fonda atbalstu grantu konkursā “Ielaid skolā dabu”, tāpēc šobrīd top permakultūras dārzs. Tas gan nav domāts skolas virtuvei veselīgākai ēdienkartei, bet būs interesants mācību līdzeklis jauniešiem.

Rojas vidusskolas pagalmā top četras četrus metrus garas dobes un vēlāk pēcpusdienā būs arī trīs mazākas apļveida dobes. Rojniekiem palīdz dundadznieki no biedrības "Es i' svaigs", kuri aizrāvušies ar permakultūras ideju. Dobes tiek nomērītas precīzi. Kas netīšām izjūk, to atkal pielabo. "Vieglāk tad ir sekot līdzi, kas aug, cik daudz tur ir, lai pēc tam vieglāk sarēķināt, cik komposts nepieciešams. Parasti veido dažādās formās, bet tur ir vairāk noņemšanās ar formas turēšanu. Bet šeit es veidoju vairāk funkcionālu dārzu, līdz ar to tā funkcionalitāte lēnām pāraugs arī vizuāli baudāmākā skatā," saka Juris Šleiners, biedrības "Es i' svaigs" valdes loceklis.

Permakultūras dārzs top virs zemes un no tā, kas cilvēkam pieejams. "Siena ruloni mums ir, dēļi, no kuriem uztaisīsim komposta novietnes. Mums ir šķelda, kas ir ļoti laba taciņām, sevišķi lapu koku šķelda ļoti vērtīga. Un kūts mēsli, kas mums ir stāvējuši kaudzē, nostāvējušies, un tagad tos pa kārtām liekam, lai nezāles netiek cauri."

Rokas netīras līdz elkoņiem ne tikai pieaugušajiem, bet saulainu vasaras brīvlaika rītu upurējuši arī daļa skolēnu. Jurga Kupstīte ir viena no mammām, un viņa atzīst, ka dārza ideju atbalsta tieši bērna dēļ. "Viņam ir garāka nākotne nekā man. Man negribas, lai dzīvotu tādā pasaulē, kur viss ir ļoti viendabīgs, kur ir ļoti daudz jāpiepūlas, lai tiktu vaļā no kādiem kukaiņiem, kur ir plastmasas smiltis, jo tiek atstāti plastmasas maisiņi piejūrā un tamlīdzīgi.

Pagalmā augsnes apstākļi diezgan sūri, un bērni varēs mācīties, kā neauglīgos apstākļos tomēr iespējams kaut ko izaudzēt."

Juris Šleiners: "Dārzā tu reāli vari sajust, kas ir kas. Tu vari saprast, kādā stadijā ir augsnīte, to pasmaržojot – vai tas ir komposts, kas vēl ir jēls, vai tā jau ir satrūdējusi zemīte, kas tuvinās meža zemei."

Aktīvākie darbi dārzā gan notiks nākamajā gadā, jo šobrīd tam jau par vēlu. Bet šovasar te augs garšaugi, vēlāk pa kādam kartupelim. Meiteņu vēlme ir redzēt šeit puķes ziedam.

Permakultūras dārzs ir slinks, tāpēc rūpes daudz neprasīs, un laistīšanu šovasar uzņēmušies tuvumā dzīvojošie skolotāji. Bet arī jaunieši sola nākt palīgā ar Pasaules Dabas fonda atbalstu tapušajai idejai.