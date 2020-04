Dace Damberga ir enerģijas pilna mikrozaļumu audzētāja, kas par savu aizraušanos stāsta ar lielu degsmi. Sākotnēji zaļumi audzēti dzīvoklī –vannasistabā, bet kopš šī gada viņa lepojas ar jaunām telpām Talsos, kur aug vairāk nekā 14 dažādu veidu mikrozaļumi. Dace šeit rosās viena, un tā ir viņas izlolotā zaļā pasaule.

"Mēs tagad esam ciemos "Daces zaļumos"," vadājot mani virtuālā video ekskursijā pa savu ražotni, saka Dace, izrādot savu zaļumu pasauli, kur valda mūžīgais pavasaris. Viņa šeit rosās viena pati, bet esot arī mazie darba rūķi, kas reizēm izpalīdz darbos. Dace pašlaik audzē vismaz 14 veidu mikrozaļumus, bet jaunums esot baziliks, kurš gan vēl netiek tirgots.

"Bērnību pavadīju siltumnīcās un dobēs, tāpēc fizisks darbs vai darbs ar rokām man nav svešs," uzsver audzētāja. Viņas bērnība aizritējusi laukos Lēdurgā, kur vecākiem bijusi privātmāja ar dārzu, kurā jau no mazotnes palīdzējusi vecākiem darbos. Lielajās karkasa siltumnīcās tika audzēti gurķi un tomāti, bet uz lauka auguši burkāni, bietes, kartupeļi un citi augi. "Kad man bija kādi septiņi gadi, man likās ļoti aizraujoši laistīt siltumnīcā tomātus ar lielo šļūteni, kamēr ārā lietus līst. Tad es domāju: kāpēc gan nevar būt attaisāma siltumnīca, lai lietus aplej tomātus?" smejoties stāsta Dace. "Protams, bērnībā bija arī tādi brīži, kad labāk gribējās skriet, ne strādāt." Blakus mājām bija mežs, kur viņai bērnībā patika skriet, un būšana dabā viņai ir svarīga arī tagad.

Sevis meklējumos

Skolas gados Dace, domājot par nākotnes profesiju, izvēli it nemaz nesaistīja ar dārzkopību, pēc vidusskolas absolvēšanas iestājusies Latvijas Lauksaimniecības universitātē, lai studētu informācijas tehnoloģijas (IT), bet maģistra grādu IT nozarē ieguvusi Latvijas Universitātē. Viņa atzīst – galvaspilsētas burzma nekad nav vilinājusi, jo pietrūkst dabas, bet, par spīti tam, Rīgā nostrādāti septiņi gadi IT jomā. Dace šo laikaposmu savā dzīvē dēvē par apmaldīšanos, izpētot apvāršņus, bet tad viņa reģistrējusies bezdarbniekos un atgriezusies pie saknēm – savās lauku mājās Lēdurgā. Tur viņa ne tikai izglītojusies, apmeklējot kursus lauksaimniekiem, bet arī organizējusi laivu braucienus, kā arī sākusi eksperimentēt ar dažādu garšaugu un dārzeņu audzēšanu. Dace sapratusi, ka visu laiku nevar dzīvot pie vecākiem, jo dzīvē tomēr pašai savs ceļš jāmeklē, tāpēc ceļš atkal vedis uz Rīgu.

Sākušies jauni meklējumi pa dažādām Latvijas vietām, lai atrastu to, kas viņu patiešām aizrauj. Tā viņa atradusi, ka Talsu pusē kopā ar citiem domubiedriem var veidot ekoproduktu dārzeņu kastes, un tas bijis galvenais iemesls, kāpēc viņa devusies uz Kurzemi.

"Uzņēmējdarbība man ir sveša, nekad nevarēju iztēloties sevi kā uzņēmēju," atzīst Dace. "Daudzi taujā, vai man nav žēl iegūtā maģistra grāda IT jomā. Nē, nevienu brīdi, jo iegūtās zināšanas es pielietoju ikdienā!"

Eksperimenti vannasistabā

Kad pārcēlusies uz dzīvi Dižstendē, viņa sapratusi – kaut kā pietrūkst. "Kā tas ir, ka nav savu produktu, tā allaž pierastā?" retoriski vaicā Dace. Diemžēl ideja par dārzeņu kastu veidošanu izčākstējusi, tāpēc nācies domāt kaut ko vietā. "Par mani pirms kādiem pieciem gadiem draudzenes teica, ka varu nokaltēt pat kaktusu. Viņas zināja – puķes man nedrīkst dāvināt, jo es tās nokaltēšu, tāpēc es zināju, ka puķu audzēšanas bizness tas nebūs," atzīst mikrozaļumu audzētāja.