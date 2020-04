Zemnieku saimniecībā Latgalē novākta bioloģisko zemeņu raža

Aprīlī dārzkopji savās siltumnīcās lolo pirmos zaļumus un puķu stādus, bet Rēzeknes novada Dricānu pagastā sertificētā bioloģiskā zemnieku saimniecība "Latgales zemenes" savās siltumnīcās novākusi šosezon pirmo zemeņu ražu.

Kā stāsta "Latgales zemenes" saimnieki, pirmā sārtā oga šogad bija 5. aprīlī, bet jau 15. aprīlī novākta pirmā raža – nepilni 3 kilogrami bioloģisko zemeņu. Saimnieki gan norāda, ka pirmā raža nav liela, bet jau tagad zied un sārtojas nākamā zemeņu tūre. "Klienti gaida rindā jau kopš ogu ziedēšanas, pieprasījums pēc bioloģiskajām zemenēm ir," uzsver zemnieku saimniecības īpašnieki, kuri atgādina, ka viņu audzētās ogas veikalu plauktos nevarēs atrast, jo tās viņi tirgo uz vietas savā saimniecībā vai arī ved uz Rēzeknes tirgu.

Zemnieku saimniecības apkurināmajās siltumnīcās ir iestādīti vairāk nekā 2000 zemeņu stādu no četrām dažādām šķirnēm. Bioloģiskās zemenes tiek audzētas gan apkurināmajās siltumnīcās (dārza augsnē), gan neapkurināmajās siltumnīcās, kā arī uz lauka. "Lai arī zemenes audzējam jau vairāk kā 10 gadus, katru gadu sanāk kāpt uz cita grābekļa, šogad piemēram, esam cietuši no tīklērču postījumiem," atzīst saimnieki.

"Mēs esam spītīgi zemeņu audzētāji, neskatoties uz to, ka ciešam no zemeņu slimību un kukaiņu postījumiem, audzējam un arī turpmāk audzēsim tās bioloģiski. Neskatoties uz to, ka konvencionālie un integrētie zemeņu audzētāji saka, ka bioloģiski izaudzēt zemenes nav iespējams," tā saimnieki.

Foto ieskats zemeņu audzēšanā: