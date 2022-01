Ziedu upes, augu kolekcijas un kukaiņu viesnīca: skaistākie dārzi Igaunijā

Itin bieži ziemas spalgonī gribas atskatīties uz fotogrāfijām, kas atgādina par kuplojošiem kokiem un ziedošajiem dārziem. Iespējams, tieši ilgas pēc vasaras daudziem ir motivācija nākamajai dārza sezonai, meklējot idejas un iedvesmu citu dārzos. Šoreiz aplūkosim skaistākos dārzus kaimiņvalstī.

2021. gada izskaņā atskatījāmies uz skaistākajiem ciemošanās stāstiem tepat Latvijā, iepazīstoties gan ar iespaidīgo skuju koku kolekcijas paraugdārzu, gan kallu dārzu Madonas pievārtē, gan skaisto kafejnīcas un vīna darītavas "Angel's Share Coffe Shop" dārzu Jaunciemā, kur notvert īstu Itālijas noskaņu. Taču nu laiks pavērties ārpus Latvijas robežām un iedvesmoties no kaimiņzemes ziedošajiem un skaistākajiem dārziem.

Daļu no daiļdārziem portāls "Māja&Dārzs" apciemoja Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta "Dārza pērles" ("Garden Pearls") īstenošanas gaitā, kura mērķis ir veicināt dārzu tūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī popularizēt valstis kā vienotu dārza tūrisma galamērķi. Tā, piemēram, viesojāmies Lepiku-Mardi saimniecībā, kas ir Igaunijā lielākais privātais kolekcijas dārzs, kas iekopts trīs hektāru platībā, turklāt tajā sastopami vairāk nekā 6000 dažādu augu no visas pasaules. Savukārt netālu no Pērnavas atrodas īsta ārstniecisko augu paradīze – "Tamme Talu", kurā aug vairāk nekā 500 augu, sākot ar zināmiem ārstniecības augiem, līdz pat augiem, no kuriem labāk turēties pa gabalu. Vai esi dzirdējis par Vastemeisas ciemā esošo Kaevandi saimniecības daiļdārzu? Šeit divos hektāros saimnieki izveidojuši iespaidīgu daiļdārzu, kurā sastopamas vairāk nekā 250 flokšu šķirnes, vismaz 150 peoniju šķirnes, kā arī 120 hostu šķirnes un citi augi. Turklāt augu skaists ar katru gadu tikai pieaug. Reiz gan saimniece par savu dārzu bijusi lielās pārdomās – pēc ciemošanās dārzā, kas iekārtots angļu stilā, viņa vīru saukusi ar buldozeru, lai tas dārzu nolīdzina līdz ar zemi. Par laimi, vīrs daiļdārza saimnieci Anu nepaklausīja.

Šos un citus stāstus par krāšņajiem dārziem Igaunijā, lasi mūsu arhīva rakstos. Iedvesmojies!