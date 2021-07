Apmēram divdesmit minūšu brauciena attālumā no Preiļiem, iekārtots "Dzirnavu" māju dārzs, kur saimnieko Zinaīda Adamoviča. Lai arī gandrīz mēnesi nav ne miņas no lietus lāsēm (ciemojāmies jūlija vidū – red.), augi spītē pretī sausumam un zied cik jaudas. "Uzreiz jūs brīdinu, šis nav daiļdārzs, tāpēc arī nezāles atradīsiet," saka Zinaīda un aicina ekskursijā.

Liliju ēras beigas, lai dzīvo ziemcietes!

Iebraucot pagalmā, pretī skrien divi suņuki, tomēr riešana pēc Zinaīdas sauciena aprimst un sarunas laikā abi tek līdzās, ik pa laikam ar slapju degunu pieskaroties pie stilbiem. "Rudā Fukse pati pie mums pārcēlās dzīvot, pret bērniem viņa ir īpaši mīļa. Suņi zina, ka rakt dobēs drīkstu tikai es, tomēr viņiem ir atļauts visur staigāt un gulēt," stāsta dārza saimniece.

Pirmais augs iestādīts pirms gadiem 30, bet no tiem laikiem neviena dobe nav palikusi pāri: "Ābeles iestādīju 2000. gadā, tāpēc varētu teikt, ka dārza vecums ir 20 gadi. Es to veidoju kā kolekcijas dārzu, lai parādītu citiem, kā augi izskatās dabā. Gadās, ka podiņā augs neizskatās labi, bet dārzā – pavisam cita lieta! Tas ir atvērtais dārzs, jebkurš droši var atbraukt paskatīties," aicina Zinaīda. "Gribu uzsvērt, ka šis ir dārzs ar minimāliem ieguldījumiem. Te var apskatīt teju divus tūkstošus dažādu ziemciešu sugu un šķirņu. Daudzus kokus un krūmus izaudzēju no sēklām un spraudeņiem, bet mēbeles ziemas mēnešos taisām kopā ar vīru. Vecās rijas pamatu akmeņus mūsu traktors nevarēja aizvest prom, tāpēc izmantoju tos dobes veidošanā."