Svētku dekorācijas, ar kurām mājokli rotāt visas ziemas garumā

Nav vienas pareizās atbildes uz to, kad tad īsti ir laiks mājokli dekorēt svētku noskaņās un kad ir laiks to visu vākt nost. Laikā, kad aiz loga valda drēgnums, vēlme mājokli darīt kripatiņu gaišāku un mājīgāku urda nepārtraukti. Un ir labā ziņa! Ar gana daudziem iecienītiem Ziemassvētku dekoriem vari mājokli uzspost jau rudens beigās, bet novākt agrā pavasarī, un nebaidīties, ka pāršausi pār strīpu.

Mākslīgs adventes vainadziņš minimālisma stilā, kuru piekārt pie sienas vai durvīm, būs vienkāršs, taču elegants dekors, kuru mājoklī atstāt visu ziemu. Turklāt jo vienkāršāks būs dekors, jo vairāk tas dabiski saplūdīs ar pārējo istabas interjeru. Savukārt, ja tev patīk rokdarbi, tad lielisks dekors būs dzērveņu virtene, kuru iekārt, piemēram, virs kamīna vai pie kāda plaukta.





Lai telpai piešķirtu mājīguma un siltuma sajūtu, kā arī telpā ienestu nedaudz gaismas, grīdu atsvaidzini ar mākslīgo aitādas pakls. Tas ne vien skaisti izskatīsies, bet būs arī vieta, kur piesēst, lai, piemēram, saiņotu dāvanas.

Taču saltos ziemas vakaros nekas nerada tādu noskaņu, kā tumsā zaigojoša sveces liesma. Lai noskaņu padarītu īpaši omulīgu, baltu sveci ieliec stikla traukā, bet ap to aptin mākslīgu eikalipta vai skujas zariņu. Savukārt ierastos krūzīšu paliktņus nomaini pret koka ripām, kas telpā ienesīs arī nedaudz dabas.







Mājīgumu un siltumu sniedz ne tikai paklāji, bet arī šarmantais vintāžas stils. Ziema ir īstais laiks, lai dotos uz lietoto preču veikaliem un "nomedītu" kādu gaismekli. Īpaši labi, ja lampa ir no koka – materiāls ir daudz jaukāks un mājīgāks, turklāt piestāv teju jebkuram interjeram.



Pievienoto vērtību interjera dizainā dod arī šķietami sīkumi, kas gala rezultātā izsaka ļoti daudz! Ierastos augļu groziņus apmaini pret tādu, kas izskatās, piemēram, pēc brieža ragiem, un svētku noskaņa jau būs par kripatiņu lielāka!



Kur nu bez spilveniem un plediem! Līdzko uzsnieg pirmais sniegs, laiks vilkt ārā tematiskos tekstilizstrādājumus – zaļās un sarkanās spilvendrānas, pledus un visu, kas apdrukāts ar Ziemassvētku motīviem. Arī gultasveļa ar ziemeļbriežiem uzburs svētku noskaņu visas ziemas garumā.





Visnotaļ skaisti izskatīsies arī makramē darbi, kas ar materiāla un tekstūras palīdzību piešķirs siltu noskaņu tukšai sienai. Makramē ir daudzpusīgs mākslas veids, kurā šķiedras tiek izmantotas, lai izgatavotu visu, sākot no sienu dekoriem un augu pakaramajiem un beidzot ar rotaslietām, somām un pat apģērba elementiem. Izmantojot vienkāršus materiālus, piemēram, kokvilnas auklu, džutu vai dziju, makramē darbs var būt tik vienkāršs vai sarežģīts, cik vien pats amatnieks vēlas.



Lieliski noderēs arī trauki, kas krāsas un virsū attēloto motīvu dēļ simbolizē ziemu. Nebaidies tos no skapja vilkt ārā biežāk par Ziemassvētku un Vecgada vakaru.



Ziemassvētki nav iedomājami bez gaismu virtenēm! Taču visbiežāk īsi pēc svētkiem, lai nepārspīlētu ar aksesuāriem mājās, tās novācam nost, lai pacietīgi gaidītu nākamo gadu. Tas gan nenozīmē, ka no gaismas virtenēm būtu jāatvadās jau īsi pēc Jaungada svinībām. Ja negribi, lai māju visu ziemu rotā tradicionālās virtenes, izvēlies LED virteni ar knaģiem, pie kuriem piespraust visu, ko vien sirds kāro – apsveikuma kartītes vai mīļākos fotoattēlus ar ģimeni un draugiem. Protams, neiztikt arī bez LED zvaigznēm un laternām!





Dekori piestāv ne tikai telpām, bet arī pagalmam. Vienkāršu svētku dekoru, kas pagalmu izkrāšņos visu ziemu, vari radīt, koka konteinerā ievietojot skuju zarus, bet virs tiem – uzliekot gaismas dekoru.



Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "The Spruce", "Better Homes and Gardens".