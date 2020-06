Sākums – nopirkt mersi, iesist grīdu

Oskars pārstāv vienu no vairāk nekā 200 uzņēmumiem Latvijā, kas nodarbojas ar apbedīšanu un ar to saistītiem pakalpojumiem. Baltijas mērogā mēs esam apbedītāju līderi, jo Lietuvā šo uzņēmumu skaitu lēš ap 170, bet Igaunijā – 89. Centrālās statistikas pārvaldes dati iezīmē to, cik daudz darba šīm kompānijām ir: 2019. gadā reģistrēts 27 661 mirušais. Tie kādam ir jāapglabā vai jākremē. Lai gan legāli apbedīšanu lielākoties varētu nodrošināt arī paši piederīgie, pārsvarā biežāk tiek piesaistītas kompānijas.