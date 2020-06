Ardievas metāla kroņiem un dzejas vārsmām

Greznās kroņu vanniņas, kas savulaik rotāja kapu kopiņas, bija īsts mākslas darbs. Mūsdienās šī kapu tradīcija ir pagaisusi. Kapu vanniņām bija dažādi izmēri, tajās bija ievietoti ziedi un koku lapas. Foto: Māris Morkāns

Lielākoties modes izmaiņas var manīt tieši uz pieminekļiem. Vainovska min, ka viena no lietām, kas izgājusi un pat pazudusi no kapu modes, ir epitāfiju uzraksti uz pieminekļiem – kāds dzejolis, garāks vēstījums, novēlējums aizgājējam vai citāts no Bībeles. Arī Torņakalna kapsētas, Torņakalna pareizticīgo kapsētas, Mārtiņa kapsētas pārzinis un vēstures entuziasts Valdis Gavars, kurš sešus gadus strādājis Latvijas Valsts vēstures muzejā, piekrīt – dzejas rindas vai vēlējumi tiek izmantoti arvien mazāk: “Savulaik darba kolektīvi trīsdesmitajos, piecdesmitajos gados lika pieminekļus saviem darbiniekiem, piemēram, uz tiem bija rakstīts – ugunsdzēsējam (vārds, uzvārds) no darba kolēģiem, fabrikas meistaram no kolēģiem vai bērnu slimnīcas darbinieku kolektīvs tam un tam. Tas bija ļoti populāri, bet tagad tas ir zudis. Tāpat vairs nav aktuāla bērnu uzskaite uz kapu pieminekļa, kas bija iecienīta 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā. Toreiz rakstīja, cik bija kuplas ģimenes - cik daudz meitu un dēlu.”