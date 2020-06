“Nekāp uz kauliem,” man saka vēsturnieks un arheologs Normunds Jērums. Es tajā brīdī balansēju aptuveni metru reiz pusotru metru lielas taisnstūra formas bedres malā un pūlos nofotografēt bedrē esošo 12. gadsimta zemgaļu ugunskapu. Nejauši esmu uzkāpis caurspīdīgam polietilēna maisiņam, kurā ir mazi cilvēka kaulu gabaliņi, kas rūpīgi salasīti no bedres. Ir saulaina maija diena, Normunds Jērums tikko kādā priežu mežā Zemgalē ir izdarījis vienu no pēdējo desmitgažu lielākajiem atklājumiem Latvijas arheoloģijas vēsturē. Ja ugunskapi līdz šim bija zināmi kuršiem, lībiešiem un žemaišiem, tad šādas sistemātiskas liecības (ugunskapu kapulauki) par seno zemgaļu apbedīšanas tradīcijām nekad vēl nebija atrastas.

Kapulaukā, kam dots vārds “Tērvetes Viesturi”, tika atrakti seši izrakumu laukumi, no kuriem vienā nebija apbedījumu pēdu, bet piecos tika atrasti ugunskapi. Daļa no tiem bija postīta vēl senos laikos, bet daļa – pēdējo gadu laikā. Pēc mantraču izrakņātajos kapos atrastajiem priekšmetiem var secināt, ka mirušajiem bija dotas līdzi bagātīgas rotas. Viens no atrastajiem ugunskapiem nebija postīts, tajā bija apglabāti divi cilvēki – vīrietis un sieviete. Precīzāk, šo cilvēku apdegušo kaulu paliekas un rotaslietas, no kurām dažas ir sakusušas. Šajā kapā tika atrastas sievietes važiņrotas, dzelzs rotadatas, ornamentēta vīrieša josta ar sprādzi, sveramo kausu kārbiņas ar visiem svariņiem, zobena maksts uzgalis, gredzeni ar pamīšus saejošiem galiem un vītu un tordētu priekšpusi jeb tautā sauktie Nameja gredzeni.